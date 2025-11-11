Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 11. Kedd Márton napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A magyar modell diadala: Míg Brüsszel támad, Amerika tanul tőlünk a családpolitikában

2025. november 11., kedd 20:20 | Hír TV

Miközben Brüsszelből folyamatos támadások érik a magyar családpolitikát, addig Washingtonból elismerés és tisztelet érkezik. Koncz Zsófia államtitkár szerint az Egyesült Államok és Donald Trump elnök régóta példaként tekint a magyar modellre, ami a washingtoni csúcs egyik kulcseleme volt.

  • A magyar modell diadala: Míg Brüsszel támad, Amerika tanul tőlünk a családpolitikában

Az Orbán–Trump csúcstalálkozó történelmi sikere messze túlmutat a puszta diplomácián; a magyar családok mindennapi életét alapjaiban meghatározó eredmények születtek. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerint a látogatás kettős győzelmet hozott: egyrészt megvédte a családok pénztárcáját, másrészt globális szinten igazolta a magyar családpolitika helyességét.

A tárgyalások legfontosabb, józan észre alapuló eredménye a rezsicsökkentés megmentése volt. Koncz Zsófia hangsúlyozta: a teljes szankciómentesség elérése nélkül "a jelenlegi 2-3 szorosára emelkedő rezsiköltség" sújtotta volna a magyarokat karácsony előtt.

A kormány elkötelezett, hogy Magyarországon maradjanak Európa legalacsonyabb energiaárai, ami havi szinten több tízezer forintos segítséget jelent minden háztartásnak. A washingtoni siker tehát közvetlen, kézzelfogható védelmet nyújt a magyar családoknak.

 Míg a brüsszeli elit évek óta ideológiai alapon támadja a magyar családpolitikát és a gyermekvédelmi törvényt, a világ vezető hatalma, az Egyesült Államok pont az ellenkezőjét teszi: tanul tőlünk.

Koncz Zsófia kiemelte: "Az Egyesült Államok, Donald Trump elnök és J.D. Vance alelnök már régóta példaként tekint a magyar családpolitikára".

Ez nem csupán dicséret, hanem tényekkel alátámasztott elismerés. Az államtitkár emlékeztetett: a magyar kormány folyamatosan megosztotta a több mint 30 intézkedésből álló modell tapasztalatait, és ennek nyomán Donald Trump idén nyáron aláírt egy olyan törvénycsomagot, amely a magyar babakötvényhez hasonló támogatást vezet be az amerikai újszülötteknek.

Az együttműködés alapja a közös, univerzális erkölcsi értékrend. Koncz Zsófia rámutatott: Trump elnök megváltoztatta elődje döntését és visszaléptette Amerikát a Genfi Konszenzus Nyilatkozat támogatói sorába, amely a hagyományos családi értékek mellett áll ki. Ez a globális közösség idén elismeréssel méltatta Magyarországot és Orbán Viktort az elért eredményekért.

Ez a józan észre épülő szövetség éles kontrasztban áll a brüsszeli ideológiai támadásokkal.

A magyarok hisznek a családban

Az államtitkár kiemelte, hogy a kormány politikája egybeesik a magyar emberek akaratával. A "Generációk találkozása díj" népszerűsége (csaknem 200 pályamű) azt mutatja, hogy "mi, magyarok hiszünk a generációk közötti együttgondolkodásban".

Konklúzió: A washingtoni csúcs tehát kettős győzelem a magyar családok számára. Egyrészt gazdasági biztonságot teremtett a rezsicsökkentés megvédésével, másrészt morális igazolást adott a magyar családpolitikának, amelyet a világ vezető hatalma is követendő példaként kezel.

Forrás: MTI

További híreink

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

Az olasz jobboldal is örülne a magyarországihoz hasonló amerikai könnyítéseknek + videó

Marics Peti: "Nem bánok semmit"

A futam után tovább büntető FIA eldönthette a vb-címet, ezt a Ferrarinál sem értik

4 csillagjegy, akik érzelmi földrengés felé száguldanak

Tragédia a világbajnokságon, ketten is meghaltak

Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó

Ha neked is fázik a kezed és a kesztyű már nem elég, az Aldiban olyasmi kapható, ami megváltoztatja az életed

New York Times: Az amerikai-magyar csúcstalálkozó Orbán külpolitikai rátermettségének próbája volt

További híreink

New York Times: Az amerikai-magyar csúcstalálkozó Orbán külpolitikai rátermettségének próbája volt

Vörös riasztás Csongrád-Csanádban: a legveszélyesebb madárinfluenza-törzs csapott le + videó

Megvonná a 14. havi nyugdíjat a Tisza Párt politológusa + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A III. világháború karnyújtásnyira? Így robbantotta volna ki a háborút Kijev és London + videó
2
Pokrovszknál beállt a front – mindkét fél nagy erőket összepontosított a terület feletti irányításért
3
„Azokkal nem vitatkozom, akiket külföldről finanszíroznak.” – Orbán Viktor exkluzív interjúja az ATV-n + videó
4
A mostani nyugdíjkiegészítést a novemberi nyugdíjakkal együtt szerdától utalják
5
Sarkozy megtapasztalta a börtönt és most szabadult
6
Vezércikk – Történelmi kézfogás: elkerültük a katasztrófát + videó
7
Matteo Salvini: Akik nem tartják tiszteletben kultúránkat, menjenek vissza oda, ahonnan jöttek
8
Új szintre lépett a Tisza-botrány – Az NNI nyomoz az adatárulás és az ukrán szál miatt
9
New York Times: Az amerikai-magyar csúcstalálkozó Orbán külpolitikai rátermettségének próbája volt
10
Magyar Péter az amerikai tárgyalás sikereit támadja + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!