Az Orbán–Trump csúcstalálkozó történelmi sikere messze túlmutat a puszta diplomácián; a magyar családok mindennapi életét alapjaiban meghatározó eredmények születtek. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerint a látogatás kettős győzelmet hozott: egyrészt megvédte a családok pénztárcáját, másrészt globális szinten igazolta a magyar családpolitika helyességét.

A tárgyalások legfontosabb, józan észre alapuló eredménye a rezsicsökkentés megmentése volt. Koncz Zsófia hangsúlyozta: a teljes szankciómentesség elérése nélkül "a jelenlegi 2-3 szorosára emelkedő rezsiköltség" sújtotta volna a magyarokat karácsony előtt.

A kormány elkötelezett, hogy Magyarországon maradjanak Európa legalacsonyabb energiaárai, ami havi szinten több tízezer forintos segítséget jelent minden háztartásnak. A washingtoni siker tehát közvetlen, kézzelfogható védelmet nyújt a magyar családoknak.

Míg a brüsszeli elit évek óta ideológiai alapon támadja a magyar családpolitikát és a gyermekvédelmi törvényt, a világ vezető hatalma, az Egyesült Államok pont az ellenkezőjét teszi: tanul tőlünk.

Koncz Zsófia kiemelte: "Az Egyesült Államok, Donald Trump elnök és J.D. Vance alelnök már régóta példaként tekint a magyar családpolitikára".

Ez nem csupán dicséret, hanem tényekkel alátámasztott elismerés. Az államtitkár emlékeztetett: a magyar kormány folyamatosan megosztotta a több mint 30 intézkedésből álló modell tapasztalatait, és ennek nyomán Donald Trump idén nyáron aláírt egy olyan törvénycsomagot, amely a magyar babakötvényhez hasonló támogatást vezet be az amerikai újszülötteknek.

Az együttműködés alapja a közös, univerzális erkölcsi értékrend. Koncz Zsófia rámutatott: Trump elnök megváltoztatta elődje döntését és visszaléptette Amerikát a Genfi Konszenzus Nyilatkozat támogatói sorába, amely a hagyományos családi értékek mellett áll ki. Ez a globális közösség idén elismeréssel méltatta Magyarországot és Orbán Viktort az elért eredményekért.

Ez a józan észre épülő szövetség éles kontrasztban áll a brüsszeli ideológiai támadásokkal.

A magyarok hisznek a családban

Az államtitkár kiemelte, hogy a kormány politikája egybeesik a magyar emberek akaratával. A "Generációk találkozása díj" népszerűsége (csaknem 200 pályamű) azt mutatja, hogy "mi, magyarok hiszünk a generációk közötti együttgondolkodásban".

Konklúzió: A washingtoni csúcs tehát kettős győzelem a magyar családok számára. Egyrészt gazdasági biztonságot teremtett a rezsicsökkentés megvédésével, másrészt morális igazolást adott a magyar családpolitikának, amelyet a világ vezető hatalma is követendő példaként kezel.

