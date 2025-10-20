Megosztás itt:

A magyar szakképzés reformja sikertörténet: 10-ből 6 diák már technikumot választ, a magyar modell pedig az OECD rangsorában a világ 3. legjobbja. A kormány most egy 7,7 milliárdos beruházással teszi a Gundel Károly Technikumbot világszínvonalúvá, bizonyítva, hogy a szakma hivatás, karrier és szabadság.

A tények diadala: a magyar szakképzés a világ 3. legjobbja

Varga-Bajusz Veronika államtitkár a Gundel Károly Technikum alapkőletételén beszélt arról a sikertörténetről, amit a magyar szakképzés megújítása jelent. Míg a baloldali kormányok alatt a szakmunkásképzés a "B-terv", a leszakadók gyűjtőhelye volt, addig a nemzeti kormány "Szakma 4.0" stratégiája bebizonyította az ellenkezőjét. A tények makacs dolgok: egy friss OECD rangsor szerint a magyar szakképzés a világon a harmadik legjobb a munkaerőpiaci felkészítésben. Ez nem propaganda, hanem nemzetközi elismerés.

A józan ész döntése: a magyar családok látják a jövőt

A sikert nemcsak a nemzetközi rangsorok, hanem a magyar családok is igazolják. Ahogy azt a gyermekeik jövőjéért felelősen gondolkodó szülők is látják, a szakképzés ma már nem zsákutca, hanem a biztos megélhetés és a karrier útja. Nem véletlen, hogy ma már 10 általános iskolásból 6-an a technikumot választják. Tudják, hogy egy piacképes szakmával a kezükben, világszínvonalú, gyakorlatorientált képzés után biztos jövő vár rájuk, legyen szó továbbtanulásról vagy a munka világáról.

A kormány cselekszik: 7,7 milliárd a jövő Gundeljeinek

A kormány pedig nem áll le: a Gundel Károly Technikum fejlesztésére több mint 7,7 milliárd forintot biztosít. Az iskola új szárnnyal gazdagodik, a legmodernebb eszközöket kapja meg, és jelentős energiamegtakarítást ér el. Ez a beruházás egy szimbólum: a kormány a jövő magyar szakembereibe fektet, mert tudja, hogy a "jó magyar szakembereknek köszönhetően Magyarország vonzóvá vált a beruházók számára is". Míg Brüsszel elhibázott politikája bizonytalanságot szül, a magyar modell a józan észre, a teljesítményre és a magyar fiatalok tudására épít.

Olvassa el részletesebben, IDE KATTINTVA hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát, miközben Magyarország a jövőt építi átfogó elemzésünkből!