Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 20. Hétfő Vendel napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A magyar modell, amit az OECD is elismer: a szakképzésünk már a dobogón van

2025. október 20., hétfő 15:00 | Hír TV

A magyar szakképzés reformja sikertörténet: 10-ből 6 diák már technikumot választ, a magyar modell pedig az OECD rangsorában a világ 3. legjobbja. A kormány most egy 7,7 milliárdos beruházással teszi a Gundel Károly Technikumbot világszínvonalúvá, bizonyítva, hogy a szakma hivatás, karrier és szabadság.

  • A magyar modell, amit az OECD is elismer: a szakképzésünk már a dobogón van

A magyar szakképzés reformja sikertörténet: 10-ből 6 diák már technikumot választ, a magyar modell pedig az OECD rangsorában a világ 3. legjobbja. A kormány most egy 7,7 milliárdos beruházással teszi a Gundel Károly Technikumbot világszínvonalúvá, bizonyítva, hogy a szakma hivatás, karrier és szabadság.

A tények diadala: a magyar szakképzés a világ 3. legjobbja

Varga-Bajusz Veronika államtitkár a Gundel Károly Technikum alapkőletételén beszélt arról a sikertörténetről, amit a magyar szakképzés megújítása jelent. Míg a baloldali kormányok alatt a szakmunkásképzés a "B-terv", a leszakadók gyűjtőhelye volt, addig a nemzeti kormány "Szakma 4.0" stratégiája bebizonyította az ellenkezőjét. A tények makacs dolgok: egy friss OECD rangsor szerint a magyar szakképzés a világon a harmadik legjobb a munkaerőpiaci felkészítésben. Ez nem propaganda, hanem nemzetközi elismerés.

A józan ész döntése: a magyar családok látják a jövőt

A sikert nemcsak a nemzetközi rangsorok, hanem a magyar családok is igazolják. Ahogy azt a gyermekeik jövőjéért felelősen gondolkodó szülők is látják, a szakképzés ma már nem zsákutca, hanem a biztos megélhetés és a karrier útja. Nem véletlen, hogy ma már 10 általános iskolásból 6-an a technikumot választják. Tudják, hogy egy piacképes szakmával a kezükben, világszínvonalú, gyakorlatorientált képzés után biztos jövő vár rájuk, legyen szó továbbtanulásról vagy a munka világáról.

A kormány cselekszik: 7,7 milliárd a jövő Gundeljeinek

A kormány pedig nem áll le: a Gundel Károly Technikum fejlesztésére több mint 7,7 milliárd forintot biztosít. Az iskola új szárnnyal gazdagodik, a legmodernebb eszközöket kapja meg, és jelentős energiamegtakarítást ér el. Ez a beruházás egy szimbólum: a kormány a jövő magyar szakembereibe fektet, mert tudja, hogy a "jó magyar szakembereknek köszönhetően Magyarország vonzóvá vált a beruházók számára is". Míg Brüsszel elhibázott politikája bizonytalanságot szül, a magyar modell a józan észre, a teljesítményre és a magyar fiatalok tudására épít.

Olvassa el részletesebben, IDE KATTINTVA hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát, miközben Magyarország a jövőt építi átfogó elemzésünkből!

További híreink

Tomahawk rakéta helyett baltát kapott Zelenszkij

Orbán Viktor elárulta, hogy melyek a kedvenc magyar nótái + videó

Orbán Viktor: Magyarországnak az az érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon

Verstappenéket súlyosan megbüntették az Amerikai Nagydíj futama után

Eltiltás a válogatott meccs után; Rossi máris új embert kereshet

Túlfeszítette a húrt Zelenszkij, kiderült miért dobták ki ismét a Fehér Házból + videó

Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat

NB II: vezet a Vasas, hátrányban a Honvéd és a Vidi – élő eredménykövető!

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

További híreink

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban

„Ez nem helyes” – Kaja Kallas sértődötten bírálta a budapesti békecsúcsot

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza
2
Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó
3
Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban
4
Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata
5
Pálovics Emese szerint a választók becsapása, hogy újra indul az időközi választáson a baloldali képviselő + videó
6
„Ez nem helyes” – Kaja Kallas sértődötten bírálta a budapesti békecsúcsot + videó
7
Orbán Viktor elárulta, hogy melyek a kedvenc magyar nótái + videó
8
Két tűz közé kerültek a dohányosok
9
Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó
10
Egy frissen épített vadászles miatt gyanították a biztonságiak, hogy Trump ellen merénylet készül

Legfrissebb híreink

Brüsszelnek fáj a béke: Békecsúcs, amitől a háborúpárti elit és a hazai baloldal is hisztizik

A háborúpártiaknak fáj a béke

 Brüsszel arculcsapásnak nevezi a békét! A háborús lobbi pánikol a budapesti Orbán-Trump-Putyin csúcstól. Elemzésünk bemutatja a valódi téteket és a képmutatókat. Kattintson!

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Élőben a Parlamentből + videó

Élőben a Parlamentből + videó

 A tervek szerint 15:50-től élőben közvetíti a HírTV az Országházból az azonnali kérdések és válaszok óráját, melyben Orbán Viktort kérdezi az ellenzék. Az adás honlapunkon és közösségi felületeinken is látható lesz élőben.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!