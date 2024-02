A magyar miniszterelnököt dicsérték nyugati politikusok

A szerző egyúttal arra is rámutatott, miközben Ukrajna milliárdokat kap, jogállamisági okokra hivatkozva Brüsszel hatalmas összegeket tart vissza Magyarországtól, melyek még a világjárvány utáni helyreállítási alapból járnának hazánknak. Miközben a nemzetközi baloldali sajtó és politikusok – köztük Donald Tusk lengyel miniszterelnök – Orbán Viktor vereségeként könyvelték el az egyébként magyar javaslat alapján összeállított kompromisszumos megoldást, a Tettenborn azt a kérdést tette fel, „valóban vereség volt?”. Rámutatott: ha a miniszterelnök mégis megvétózta volna az Ukrajnának szánt segélyt, aligha lehetett volna ilyen módon milliárdokat kivonni Brüsszelből, hiszen a többi 26 tagállam továbbra is dönthetett volna a háború pénzelése mellett.

