A Magyar Külügyi Intézet elnöke szerint eljött a béke ideje

– A magyar miniszterelnök már a háború kezdetétől egyértelműen kifejezte Magyarország elkötelezettségét amellett, hogy a konfliktus minél hamarabb, békés módon rendeződjön. Ez magában foglalta a nyitottságot a béketervekre, miként ez például Svájcban is látható volt. A miniszterelnöknek ezen a téren szerzett nagyfokú hitelességét megerősítette a kijevi látogatás is, amely Magyarország EU-elnökségének kezdetével egybeesett.

