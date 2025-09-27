A magyar kormányfő, Orbán Viktor szerint Zelenszkij Ukrajnája, a NATO és az EU támogatása nélkül már rég összeomlott volna

Megosztás itt:

Orbán Viktor a rövid, de ütős posztban fogalmazta meg álláspontját, mely a magyar és az ukrán kormány közötti, hónapok óta tartó feszültséget tükrözi. Az üzenetben a miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország a NATO és az Európai Unió teljes jogú tagja, és e két szervezeten keresztül érkező támogatás létfontosságú Ukrajna számára.

A Miniszterelnök szavai szerint:

„Ukrajna e két szervezet támogatása nélkül már régen összeomlott volna.”

A magyar kormányfő ezzel arra utalt, hogy miközben Magyarország az EU és a NATO tagjaként a támogatási mechanizmusok részese, állandó nyomás és zaklatás éri a magyar kormányt Ukrajna részéről.

A poszt lezárása rendkívül direkt és személyes hangvételű, melyben Orbán Viktor megismételte a kérését:

„Elnök úr, minden tisztelettel, ne zaklasson minket!”

Ez az üzenet a folyamatos viták – többek között a magyar források befagyasztása, a katonai és gazdasági támogatások mértéke, valamint a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyzete – fényében kap különös súlyt.

Hungary is a member of NATO and the EU. Ukraine would have collapsed long ago without the support of these two organisations. President @ZelenskyyUa , with all due respect, stop harassing us! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 27, 2025

Forrás: Orbán Viktor