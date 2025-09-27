Keresés

Belföld

A magyar kormányfő, Orbán Viktor szerint Zelenszkij Ukrajnája, a NATO és az EU támogatása nélkül már rég összeomlott volna

2025. szeptember 27., szombat 19:30 | Hír TV

Orbán Viktor miniszterelnök határozott üzenetet küldött Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a közösségi oldalán (X/Twitter). A magyar kormányfő tisztelettel kérte az ukrán államfőt: „Elnök úr, ne zaklasson minket!” Orbán Viktor az Ukrajnának nyújtott európai és NATO támogatásokra emlékeztetett, kiemelve, hogy Ukrajna e két szervezet segítsége nélkül már rég összeomlott volna.

Orbán Viktor a rövid, de ütős posztban fogalmazta meg álláspontját, mely a magyar és az ukrán kormány közötti, hónapok óta tartó feszültséget tükrözi. Az üzenetben a miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország a NATO és az Európai Unió teljes jogú tagja, és e két szervezeten keresztül érkező támogatás létfontosságú Ukrajna számára.

A Miniszterelnök szavai szerint:

„Ukrajna e két szervezet támogatása nélkül már régen összeomlott volna.”

A magyar kormányfő ezzel arra utalt, hogy miközben Magyarország az EU és a NATO tagjaként a támogatási mechanizmusok részese, állandó nyomás és zaklatás éri a magyar kormányt Ukrajna részéről.

A poszt lezárása rendkívül direkt és személyes hangvételű, melyben Orbán Viktor megismételte a kérését:

„Elnök úr, minden tisztelettel, ne zaklasson minket!”

Ez az üzenet a folyamatos viták – többek között a magyar források befagyasztása, a katonai és gazdasági támogatások mértéke, valamint a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyzete – fényében kap különös súlyt.

Forrás: Orbán Viktor

További híreink

4000 milliárd forint a magyar családtámogatásra – új korszak kezdődik

 Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára „családi adóforradalomról” beszélt Miskolcon, a IX. CÖF Klub rendezvényén. Kiemelte, a magyar kormány világviszonylatban is egyedülálló, átfogó támogatási rendszert épített ki. A legfőbb hír: október 1-jétől új korszak kezdődik, mivel a háromgyermekes édesanyák mentesülnek a személyi jövedelemadó (SZJA) fizetése alól, ami negyedmillió nőt érint. A kormány célja, hogy 2029-re már egymillió két- vagy többgyermekes édesanya váljon adómentessé.

Háború Ukrajnában

