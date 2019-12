A magyar kormány készen áll a klímaegyezmény aláírására

Boszorkányüldözés zajlik hazánk ellen az Európai Unióban - ezt mondta a hetes cikkely szerinti eljárás kapcsán a miniszterelnökséget vezető miniszter a 150. kormányinfón. Gulyás Gergely leszögezte: a meghallgatásokon a magyar álláspontot ellenző tagállamok a Soros György által támogatott szervezetek véleményét visszhangozzák. A tárcavezető bejelentette: a kormány teljesíteni tudja a 2030-as uniós klímavédelmi célkitűzéseket, ennek megfelelően 10 éven belül 90 százalékra emelkedik hazánkban a karbonmentes villamosenergia-termelés aránya. A kispesti hangfelvételeken elhangzó újabb állítás vált valóra - írja a Magyar Nemzet. December elején távozott posztjáról Guzmics Zsombor, a kispesti építéshatóság korábbi vezetője. Guzmics ugyan azt állítja, a rendszer átalakítása miatt állt fel, a botrányos felvételeken viszont Lackner Csaba kispesti képviselő arról beszélt, hogy Guzmics a választások után távozni fog posztjáról. Lackner szerint részben azért, mert „ő is egy éhes fiatalember", részben pedig azért, mert Gajda Péter polgármester attól tart: ráégnek a Guzmics félék. Társasházak közös képviselőjeként is több millió forintos csalással hozható összefüggésbe Lackner Csaba - erről ír a pestisrácok.hu. Az interenetes lap szerint Lackner Csaba épületszigetelésre olyan vállalkozók árajánlatait mutatta be a társasháznak, amelyek vagy nem szerepelnek a NAV nyilvántartásában, alanyi adómentesek, miközben az árajánlatot ÁFA-kötelesként adták. Egy újabb reptér megépítése is megoldás lehet a ferihegyi zajszennyezésre - jelentette ki Karácsony Gergely a főpolgármesteri közmeghallgatáson. A Kulturált Légi közlekedésért Egyesület tagjai a Városházán demonstráltak, azt mondták, a reptérnél lévő kerületekben nem lehet élni a Ferihegyre tartó repülőgépek zajától. A főpolgármester azt mondta, hogy egyeztetni fog a kérdésről a kormánnyal. Az Emmy-díjas Gera Marina színművészetis évei embertelenségéről beszélt az Indexnek adott interjúban. Azt mondta: a Színművészetin bántalmazó, megalázós attitűdben viszonyultak a színészhallgatókhoz. Több évre tervezhetőséget és a színházi dolgozók bérének emelését is lehetővé teszi a kormány elfogadott kulturális törvénycsomagja - jelentette ki a kulturális államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Fekete Péter szerint az ügyet politikai haszonszerzésre használta az ellenzék szakmai vita helyett. Áder János több ponton nem ért egyet az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő, az Országgyűlésben kedden megszavazott jogszabállyal, ezért megfontolásra visszaküldte azt a törvényhozásnak. Magyarország jogi versenyképességének további erősítésére törekszik az Igazságügyi Minisztérium - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter. Folytatni kell az államadósság csökkentését, az elképzelések szerint 2022 végére az államadósság GDP-hez mért arányát 60 százalék alá akarja mérsékelni a kormány - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Nyugdíjasok meglehetősen nagy csoportjának kedveznek a megszavazott járulékszabályok - mondta a Magyar Nemzetnek Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. Jövőre is garantált az inflációkövető nyugdíjemelés. Mivel a jövő évi költségvetés 2,8 százalékos inflációval számol, így ennyivel emelkednek 2020. január 1-jétől a nyugdíjak - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Döntés született az idei év két legnagyobb keretösszegű kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatán, mintegy 85 milliárd forint új támogatásról - mondta Bódis József, az ITM államtitkára. Csaknem ezer diák igényelte már a nyelvtanulásra fordítható diákhitelt - írja a Magyar Nemzet. A Diákhitel Központ vezérigazgatója a lapnak úgy nyilatkozott: eddig valamennyi ügyfél a maximális, ötszázezer forint összegű kölcsönt kérte. Mérséklődnek a társadalmi különbségek Magyarországon, a szegénység folyamatosan csökken, és Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján tovább nőtt az életszínvonal - mondta Lakner Zoltán Lehel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa az M1-en. Ötvenhárom közfinanszírozott egészségügyi intézmény szülészetét fejlesztik 3,3 milliárd forintból- jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Az új terápiák eredményeként javult a tüdődaganatos betegek túlélési aránya - mondta Horváth Ildikó, az Emmi egészségügyért felelős államtitkára. A kormány összesen 2300 olyan ukrán gyermek táborozását finanszírozta a Velencei-tónál, akinek az édesapja megsérült vagy elhunyt a kelet-ukrajnai konfliktusban – jelentette ki a nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Négy dél-koreai vállalat összesen 70 milliárd forintot ruház be Magyarországon, és ezzel 300 új munkahelyet teremt - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Unió részéről a nyitás és a bővítés történelmi tartozás a Balkán országainak, valamint stratégiailag és politikailag fontos lehetőség, egyben felelőssége Európának - jelentette ki Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő. A kisebbségi jogok érvényesítése terén Magyarország komoly partnerre talált Horvátországban - jelentette ki Kalmár Ferenc miniszteri biztos. A Greenpeace nemzetközi környezetvédő szervezet aktivistái kapaszkodtak fel az európai uniós csúcstalálkozó helyszínéül szolgáló brüsszeli Európa-épületre - közölte a belga rendőrség. A megmozdulással az Európai Bizottságban szerdán bemutatott, európai zöld megállapodásnak nevezett munkadokumentum azonnali elfogadására kívánják felszólítani az uniós tagországok vezetőit. Tizenhatra emelkedett az odesszai szakközépiskolában december 4-én pusztító tűz halálos áldozatainak száma - közölte a megyei rendőrség. Érvénytelenítette az osztrák alkotmánybíróság a korábbi néppárti-szabadságpárti kormány 2018-ban elfogadott biztonsági csomagjának főbb pontjait, mert az alkotmánnyal ellentétesnek találta őket. Pedro Sánchez szocialista ügyvezető kormányfő újraválasztását javasolta a parlamentnek VI. Fülöp spanyol király. Nemkívánatos személynek nyilvánította a moszkvai német nagykövetség két munkatársát azt orosz külügyminisztérium. Javítás közben tűz ütött ki az orosz hadiflotta egyetlen repülőgép-hordozóján legkevesebb hatan megsérültek. Megkezdődött az előrehozott parlamenti választás az Egyesült Királyságban. Az amerikai képviselőház elfogadta a védelmi költségvetési törvényt, amely keretet biztosít az űrhaderő számára, és szankcionálja a két új, Európába irányuló orosz gázvezetéket, az Északi Áramlat 2-t és a Török Áramlatot. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatala megköszönte az Egyesült Államoknak, hogy szankciókat vezetett be az Európába irányuló Északi Áramlat 2 orosz gázvezetékkel kapcsolatban. Donald Trump amerikai elnök az egyetemi Izrael-ellenes jelenségek és az antiszemitizmus visszafogását célzó rendeletet írt alá. Washington együtt akar működni Moszkvával a líbiai konfliktus lezárása érdekében - közölte Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Légicsapásokkal ölték meg a legnagyobb afganisztáni amerikai légitámaszpontot megtámadó és magukat egy közeli épületben elbarikádozó tálib fegyvereseket - közölte a NATO által vezetett Eltökélt Támogatás nevű misszió szóvivője. Az izraeli parlament megszavazta saját feloszlatását, majd jóváhagyta azt az indítványt, amely új parlamenti választás kiírását írja elő jövő év március másodikára. Megtalálták a tengerben a chilei légierő két napja eltűnt szállítógépének a roncsait és a fedélzetén utazó emberek maradványait mintegy 30 kilométerre attól a helytől, ahol a légiirányítók elvesztették vele a kapcsolatot. Átépítés miatt lezárják az M70-es autóutat csütörtökön és pénteken a muraszemenyei és a tornyiszentmiklósi csomópont között - közölte az Útinform. Átadták a Veszprém megyei Ősi és Várpalota közötti bekötőutat, mely a várpalotai elkerülő út részeként mentesíti a városközpontot az átmenő forgalomtól. Férfi kézilabda SEHA Liga: Telekom Veszprém - Eurofarm Rabotnik (észak-macedón) 35:24 Hosszú Katinka 100 méter vegyesen, 200 méter pillangón és 100 méter mellen sem talált legyőzőre a Kaposváron zajló rövidpályás úszó országos bajnokság nyitónapján. A Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős lett az év párosa a női teniszversenyeket szervező WTA-nál.