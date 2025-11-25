A magyar kormány a háború és a nehézségek ellenére is biztosítja a megbízható üzleti környezetet + videó
2025. november 25., kedd 15:40
| Hír TV
Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Zalaegerszegen, az új Flextronics-gyár átadóján. A 35 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 7,8 milliárd forinttal járult hozzá. Ezzel 210 új munkahelyet teremtenek.
Szerintük az lefegyverzi és megadásra kényszeríti Ukrajnát. A jobboldal azonban üdvözli Donald Trump tervét, különösen azért, mert abban szerepel, hogy a NATO 5-ös cikkelyéhez hasonló garanciák védhetik a jövőben Kijevet.
Négy újabb embert, egy 38 és egy 39 éves férfit, valamint egy 31 és egy 40 éves nőt állítottak elő a Louvre-ban októberben történt műkincsrablás miatt indított nyomozás keretében - közölte kedden a párizsi ügyész.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az Index birtokába került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, amely egy radikális átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben. Jelentős adó- és járulékemelésekkel teremtene elő évente 1300 milliárd forint többletbevételt.