A magyar kerítést dicsérte Toroczkai az NBC-nek

A déli határkerítést dicsérte az NBC amerikai hírcsatornának Toroczkai László. Ásotthalom jobbikos polgármestere szerint az építmény megvédte Magyarországot a tömeges bevándorlástól, és megmentette az ő települését is, ahová visszatért a nyugalom. Toroczkai azt reméli, az amerikaiakat is bátorítja majd ez a magyar siker, és Donald Trump is fel tudja majd építeni a maga határvédő falát. A riport a szélsőjobb népi hőseként mutatja be Toroczkait, aki az európai kultúra és értékek védelmezőjének tartja magát.