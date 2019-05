A magyar írásbelikkel folytatódnak a vizsgák

A kormány számára a nemzeti érdek az első, és a legfontosabb feladat a magyar emberek biztonsága - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a május 26-i voksolás igazi tétje, hogy a migrációt támogató, vagy a migrációt ellenző politikai erők kerülnek többségbe a következő Európai Parlamentben. Az európai elit szerint bárki, aki migránsként érkezik az unióba, az jobb, mint azok, akik itt vannak- jelentette ki Kovács István fideszes EP-képviselőjelölt a Bayer Show-ban. A kormány legfontosabb feladata, hogy lehetőséget nyisson a megmaradásra és a gyarapodásra- jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Istenhegyi Szent László plébánia közösségi házának alapkőletételén. Gulyás Gergely hangsúlyozta, ha nem sikerül a jelenlegi folyamatokat megfordítani, akkor Európának csak a hit és a közösségek adnak reményt a megmaradásra. Az agrártámogatások megőrzése is az európai parlamenti választás eredményétől függ, hiszen az uniós agrárforrások csökkentéséből Brüsszel a migráció költségeit fedezheti - mondta Erdős Norbert, a Fidesz EP-képviselője. Az EP-választáson várhatóan megerősödnek a nemzeti alapon álló, migrációellenes erők - mondta Deák Dániel politológus az M1 műsorában. A Mi Hazánk Mozgalom szerint családbarát felsőoktatásra és foglalkoztatáspolitikára van szükség ahhoz, hogy több gyermek szülessen Magyarországon - jelentette ki Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese. Az LMP felszólítja a kormányt, hogy fordítson több figyelmet és erőforrást az idősgondozás fejlesztésére - mondta Ungár Péter, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője. Zugló polgármesterét, az MSZP támogatását is élvező Karácsony Gergelyt terheli a felelősség, amiért veszteséges a kerületi parkolási rendszer - jelentette ki Borbély Ádám, a budapesti Fidelitas elnöke. A Fidelitas hazudik - reagált Karácsony Gergely zuglói polgármester a Fidesz ifjúsági szervezetének parkolással kapcsolatos akciójára. A kormány azt tartja a legfontosabb feladatának, hogy lehetőséget nyisson a megmaradásra és a gyarapodásra - jelentette ki Gulyás Gergely miniszter. Azt javasolja a Magyar Nemzeti Bank a változó kamatozású jelzáloghitellel rendelkezőknek, hogy minél hosszabb időre fixálják a kamatot, mert egy esetleges pénzügyi válság nagy kockázatot jelent. Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár, a bevándorlásellenes Osztrák Szabadságpárt vezetője ma érkezik Budapestre és tárgyal Orbán Viktor miniszterelnökkel. Heinz-Christian Strache szerint Orbán Viktor volt az az európai politikus, aki 2015-ben segített megállítani a tömeges illegális bevándorlást. Két Európa van: a biztonságos Európa, Orbán Viktor Európája, illetve Nyugat-Európa, amely elfordult a kereszténységtől - mondta a Magyar Nemzetnek Georgi Markov, a jobboldali Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért parlamenti képviselője. Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és Nemzetek Európája frakcióban a májusi európai parlamenti választásokat követően - közölte Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Összefogás vezetője. Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje üdvözölte Sebastian Kurz osztrák kancellár javaslatát az uniós szerződés újratárgyalására. A Brexit ügyében fennálló nézeteltérések félretételére és megállapodásra szólítja fel a legnagyobb ellenzéki erőt, a Munkáspártot Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök. Súlyosan összevertek egy helyi szinten ismert újságírót Ukrajnában - a rendőrség gyilkossági kísérletnek minősítette a bűncselekményt. Ferenc pápa arra kérte a bolgár hatóságokat, hogy ne fordítsák el fejüket és ne zárják be szívüket a migránsok láttán. 151 menedékkérőt mentett ki a marokkói parti őrség a Földközi-tengeren. Sztevo Pendarovszki, a kormányzó balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség jelöltje nyerte meg az észak-macedóniai elnökválasztást az előzetes eredmények szerint. Moszkva nem zárja ki, hogy kilép az Európa Tanácsból, és felmondja az Emberi Jogok Európai Egyezményét, ha nem születik kompromisszum Oroszország tagságáról az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében - közölte Ivan Szoltanovszkij, az ország ET-képviselője. Törökország nem enged a szankciókkal fenyegetőző Egyesült Államoknak az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszer ügyében - közölte Fuat Oktay török alelnök. Tűzszüneti megállapodás jött létre Izrael és a palesztinok között a Gáza övezet környékén a hétvégén elszabadult erőszak megfékezése érdekében. Radikális iszlamista tálibok megtámadták az észak-afganisztáni Baglán tartomány rendőr-főkapitányságát, legalább 9 ember életét vesztette és 41 megsebesült - közölte a kabuli belügyminisztérium és helyi egészségügyi hatóságok. Srí Lankán a biztonsági erők több tízezer tagja vizsgálta át az iskolák területét robbanószerek után kutatva, hogy a tanintézmények másnap biztonságban kezdhessék meg ismét működésüket - közölték a helyi hatóságok. Erőszakos összetűzések voltak Srí Lankán muszlimok és keresztények között Negombo városban, ahol a hatóságok kijárási tilalmat rendeltek el. Oroszországnak „távoznia kell” Venezuelából - közölte Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a Fox televízió műsorában. Az Egyesült Államok és támogatói mondjanak le Nicolás Maduro venezuelai elnök erőszakos megdöntéséről - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Észak-Korea rakéta-sorozatvetőivel és harctéri ballisztikus rakétáival „csapásmérő gyakorlatot” tartott szombat reggel - jelentette az ország állami médiája. Washington továbbra is lát lehetőséget a további tárgyalásokra Észak-Koreával - mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Negyvenegy ember halt meg az Aeroflot SSJ-100-as utasszállító gépének moszkvai kényszerleszállása során - közölte az orosz Nyomozó Bizottság. A Boeing vezetése már a tavaly őszi indonéz repülőgép-katasztrófa előtt egy évvel tudott a 737 MAX repülőgépek típushibáiról, de hallgatott róluk - írta a The Wall Street Journal. 24 illegális migránst tartóztattak fel a rendőrök Bács-Kiskun megyében. Négy embert őrizetbe vettek az FTC-Újpest focimeccs előtti verekedés miatt. Férfi kézilabda BL: Szeged - Vardar Szkopje 29:25 Jégkorong divízió I/A-vb: Kazahsztán - Magyarország 3:1 Női kézilabda EHF Kupa: Esbjerg - Siófok 21:21 Férfi kézilabda NB I: Ferencvárosi TC - Csurgói KK 31:34 Ezüstérmet nyert a Guzi Blanka, Kardos Bence páros vegyes váltóban a székesfehérvári öttusa világkupán. A 9. helyen végzett a magyar válogatott a női tőrözők németországi világkupa-versenyén, Tauberbischofsheimben. Az öt magyar indulóból csak egy, Dévay Márk ért célba a triatlonosok világkupa-sorozatának madridi állomásán.