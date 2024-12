A magyar gazdák érdekei ellen dolgozik Magyar Péter Brüsszelben + videó

Menczer Tamás, Kommunikációs igazgató, Fidesz-KDNP: "Itt nagyon súlyos dolgok vannak készülőben. Ugyanis azt a támogatási rendszert, bár ez se a legjobb szó, mert azok a források járnak a magyar gazdáknak, itt 550 milliárd forintról van szó évente, ezt a von der Leyen meg akarja változtatni. Fölkért egy szakértőt, az leírta, hogy ez nem kell. Magyar Péter szintén kiírta, hogy ez nem kell. Most egy EP képviselője, az a Gerzsenyi Gabriella nevű hölgy szintén azt mondta, hogy ez nem kell. Tehát az azt jelenti, hogy 550 milliárd forint évente a magyar gazdáktól el, és az is benne van a von der Leyen-féle tanulmányban, hogy az agrárpolitikának fel kell készülnie a bővítésre. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy a lóvé megy Ukrajnába."

Your browser does not support the video tag.