A Magyar Falu Program a népességszám csökkenést és a falvak elnéptelenedését hivatott megállítani és pozitív irányba fordítani

Szerte az országban, több mint négyszázötven helyszínen, több mint tízezer fővel találkoztunk eddig, és egyeztettünk a Magyar Falu Programról. Ezekből a beszélgetésekből már az elején kiderült, hogy nem lehet egy bizonyos ágazati programmal ezt a negatív demográfiai trendet megfordítani, hiszen ma már számos oka lehet annak, hogy a fiatalok elköltöznek a városba. Például, hogy nincs helyben a képzettségüknek megfelelő munkahely, vagy a munkájuk a járásszékhelyhez köti őket, viszont nehézkes a bejárás, mert a közösségi közlekedés nem megfelelő, vagy mert rossz állapotban vannak az utak. Volt olyan szülő, aki azt mondta, hogy azért költözik el a városba, mert nincs helyben nevelési-oktatási intézmény, olyan kevés ugyanis a gyerek, hogy az önkormányzatnak nem éri meg fenntartani azt. De olyan helyzettel is találkoztunk, hogy volt ugyan óvoda a faluban, de nem volt megfelelő színvonalú. Hiányzott a kerítés, vagy nem volt fa az udvaron, ami árnyékot adhatott volna a gyerekeknek. Máshol régi, ócska játszóelemekkel találkoztunk. Egy ilyen intézménybe nem szívesen adná a szülő a gyerekét, inkább behordja a városba, ha egyébként ő is oda jár dolgozni, nap mint nap. Viszont ha mindenki kiveszi a gyerekét, akkor az óvodát előbb-utóbb bezárják. Onnantól pedig végképp nem költözik a településre kisgyerekes család. Aki meg addig ott lakott, inkább a várost választja, még akkor is, ha esetleg kisebb lakásba szorul a családi ház helyett."

