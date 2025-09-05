A magyar érdekek előtt nincs kompromisszum: Szijjártó Péter kíméletlen válasza Brüsszelnek és Ukrajnának

Megosztás itt:

Magyarország nem hajlandó feladni nemzeti érdekeit, és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ismét világossá tette: hazánk patriotizmusa sziklaszilárd, és nem tűri Brüsszel és Ukrajna képmutató támadásait. A pénteki budapesti sajtótájékoztatón Szijjártó élesen reagált Donald Trump amerikai elnök kijelentésére, amelyben az európai országokat az orosz kőolajvásárlás beszüntetésére szólította fel.

A külügyminiszter szerint azonban a helyzet nem fekete-fehér, és Magyarország nem politikai, hanem fizikai kényszerből vásárol orosz kőolajat. „Ne hagyjuk, hogy a képmutatók megtévesszenek minket! Azok, akik a leghangosabban bírálják Magyarországot és Szlovákiát, titokban, ázsiai közvetítőkön keresztül vásárolnak orosz olajat, mert az olcsóbb. Mi nyíltan tesszük, mert nincs más választásunk” – szögezte le Szijjártó. Hangsúlyozta, hogy az energiavásárlás nem ideológiai, hanem gyakorlati kérdés: „Onnan lehet energiát venni, ahonnan vezeték jön. Az EU elutasította a délkelet-európai földgázvezetékek kapacitásbővítésére irányuló kérésünket, Horvátország pedig az egekbe emelte a tranzitdíjakat, az európai átlag ötszörösére.”

Ez a helyzet különösen fájó, hiszen Ukrajna rendre támadja a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket, legutóbb rakétákkal és drónokkal, ami Szijjártó szerint nem Oroszországot, hanem hazánkat és Szlovákiát sújtja. „Ez elfogadhatatlan, magyarellenes politika, amely az energiaellátásunk biztonságát veszélyezteti” – jelentette ki a külügyminiszter, hozzátéve, hogy Magyarország továbbra is kiáll a béke és a stabilitás mellett, miközben Brüsszel és Kijev a háborús politikát erőlteti.

Donald Trump, aki Orbán Viktor miniszterelnök és Magyarország barátjaként ismert, szintén aggodalmát fejezte ki az ukrán támadások miatt. A magyar kormány szoros szövetségben áll az amerikai elnökkel, aki a józan energiapolitikát és a nemzeti érdekek védelmét támogatja. „Trump válaszolt levelünkre, és felháborítónak tartja, hogy Ukrajna szétlövi a Barátság vezetéket. Ez nem a mi háborúnk, és nem hagyjuk, hogy belerángassanak!” – hangsúlyozta Szijjártó.

A külügyminiszter élesen bírálta a Tisza Pártot is, amely szerinte még Gyurcsány Ferenc szintjét is alulmúlja. „A Tisza Párt már most, a kampányban beismeri, hogy hazudik. Ez új mélypont a magyar politikában, és a választók nem fogják elfelejteni ezt a képmutatást” – fogalmazott. Hozzátette, hogy a magyar emberek jogosan várják el, hogy a kormány a nemzeti érdekeket helyezze előtérbe, és ne hagyja magát befolyásolni Brüsszel vagy az ellenzék hazugságai által.

Magyarország patrióta kormánya eközben nem csak az energiaellátás biztonságát védi, hanem a régió fejlődéséért is dolgozik. Szijjártó kiemelte az azeri–örmény békefolyamat jelentőségét, amely új közlekedési és áruszállítási lehetőségeket nyithat meg a kelet-nyugati korridoron. „Mi építjük a ránk eső részt, fejlesztjük a vasutat és a közutakat, hogy a magyar emberek és a gazdaság is profitáljon” – mondta, aláhúzva, hogy Magyarország a stabilitás és a fejlődés motorja kíván lenni.

Forrás: BAMA.HU

Fotó: MTI