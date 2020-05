A kormány törekvése korábban is az volt, hogy erősítse a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet Magyarországon. A veszélyhelyzet ezen egyáltalán nem változtatott, sőt most még szembetűnőbbé vált, hogy az innovatív ötletek, a sikeres fejlesztések mennyire hasznosak egy nemzet gazdasága és az egész társadalom szempontjából is.

Mintegy 6500 munkáltató igényelte már több mint 85 ezer munkavállalójának a bértámogatást, az érintett emberek fele kis- és közepes vállalkozásoknál dolgozik. Ami a területi eloszlást illeti, a legtöbb igény budapesti, Fejér és Pest megyei munkatársak támogatására érkezett. Az adatsorokból az látszik, hogy nem lankad az érdeklődés a lehetőség iránt. Ez is azt mutatja, amit az elmúlt tíz év tapasztalata: a magyar emberek akarnak és tudnak is dolgozni, fizetésből szeretnének megélni – nyilatkozta a lapnak Schanda Tamás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára kifejtette: a kormány ezért nem is változtat az eddigi irányon.

„Mindent megteszünk azért, hogy az emberek munkahelyei megmaradjanak. Amennyit a vírus mégis elpusztít, annyi helyett pedig újakat fogunk teremteni. Támogatni fogjuk azt, hogy a piaci szereplők maguk hozzanak létre új állásokat, és az állam is munkalehetőséget fog kínálni az embereknek”

– jelentette ki.

Mint mondta, a járványhelyzet legelejétől folyamatos kapcsolatban vannak a kamarákkal és szakmai szervezetekkel. „Ők tapasztalják meg közvetlenül és azonnal a változásokat, ezért kulcsfontosságú, hogy szoros kapcsolatban legyünk velük. Gyakorlatilag mindennapos az egyeztetés, és lehetőség szerint be is építjük a javaslataikat, meglátásaikat az egyes intézkedéseinkbe” – fejtette ki.

Kutatás-fejlesztési bértámogatás is igényelhető

A miniszterhelyettes szót ejtett a kutatás-fejlesztési bértámogatásról is. „Erre azok a munkáltatók jelentkezhetnek, amelyek kutatás-fejlesztési, illetve innovációs tevékenységet is végeznek. Azért fontos külön is foglalkoznia az állanak ezzel a szektorban, mert nagyban függ tőlük, hogy hazánk milyen gyorsan tudja leküzdeni a járvány okozta válságot, és mennyire tud közép- és hosszútávon is kiemelkedő gazdasági eredményeket felmutat­ni. A korábban már hatékonyan együtt dolgozó mérnökcsapatokat nem szabad most magukra hagyni, segíteni kell őket abban, hogy továbbra is együtt tudjanak dolgozni. Eddig mintegy ötszáz cég igényelte ezt több mint nyolcezer munkatársának” – fejtette ki Schanda Tamás. Mint mondta, a kormány törekvése korábban is az volt, hogy erősítse a K+F+I tevékenységet Magyarországon.

„Meggyőződésünk, hogy a jövő magyar, high-tech és zöld. A veszélyhelyzet ezen egyáltalán nem változtatott, sőt most még szembetűnőbbé vált, hogy az innovatív ötletek, a sikeres fejlesztések mennyire hasznosak egy nemzet gazdasága és az egész társadalom szempontjából is”

– nyilatkozta a Magyar Hírlapnak.

Példaként említette, hogy számos, a járvánnyal összefüggő kutatást támogatnak az egyetemeken, továbbá kimondottan a koronavírus okozta nehézségek elhárítását célzó ötletpályázatot is indítottak. Ennek keretében ötletekkel és projektekkel egyaránt pályázhattak, a keret pedig mintegy hatvanmillió forint volt – részletezte a miniszterhelyettes. De hogy egy valóban nagy sikert említsek az elmúlt napokból: őszre lehetővé válhat a favipiravir, a koronavírus ellen hatékonynak bizonyuló gyógyszer hazai engedélyezése és gyártása. Laboratóriumi körülmények között ugyanis már sikerült előállítani a generikus hatóanyagot – mondta.

Ingyenes informatikai alapozó képzéseket indítanak

„Fontos látnunk, hogy a mostani krízis nem egyforma mértékben sújtja a különböző ágazatokat. Vannak olyan szakmák, munkakörök, amelyekre a jövőben lehet, hogy kisebb igény lesz. Ezért is indítunk olyan programokat, amelyek abban segítik az embereket, hogy plusz tudást szerezzenek” – mondta Schanda Tamás.

Példaként említette a nyolchetes, ingyenes informatikai alapozó képzést, amelyre egy hét alatt mintegy 37 ezer ember regisztrált. Ez a képzés jelenti majd több másik, magasabb szintű oktatásnak az alapját, ezért mindenkinek érdemes jelentkeznie és elvégeznie. Május 22-ig még van lehetőség feliratkozni – fejtette ki. A miniszterhelyettes arról is beszélt, hogy a későbbiekben induló képzések mellé lehetőségük lesz az embereknek egy speciális kölcsönt is felvenni. A Diákhitel Plusz e típusa 1,2 millió forintos, szabad felhasználású és kamatmentes.

Magyar Hírlap