A magyar delegáció elindult történelmi útjára Washingtonba

A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, hogy a veszélyek korában élünk, amelyek feloldásában az amerikai elnöknek és a magyar miniszterelnöknek kulcsszerepe van. „Mi vagyunk az egyetlenek, akik három és fél éve a béke pártján állunk, Donald Trump pedig az egyedüli reményt jelenti a béke visszatérésére Közép-Európában” – írta Szijjártó. A miniszter hozzátette: mindemellett Európában jelenleg különösen nagy kihívást jelent az energiaellátás biztosítása, így ebből a szempontból is kulcsfontosságú lesz a pénteki találkozó.

Fotó: Facebook / Szijjártó Péter