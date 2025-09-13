Keresés

A magyar baloldal célkeresztbe vette a jobboldal politikusait

2025. szeptember 13., szombat 06:34 | Magyar Nemzet
A hódmezővásárhelyi hajóágyú újra elszabadult: minden politikust felakasztanának, aki nem tetszik a baloldalnak.

  • A magyar baloldal célkeresztbe vette a jobboldal politikusait

Egy megdöbbentően felháborító esemény zajlott a Hódmezővásárhely melletti batidai vendégházhoz vezető bekötő úton – tájékoztatott az Origo. A portál beszámolt a következőkről:

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester a környékbeli tiszás aktivistákkal együtt egy olyan utcai demonstrációt szervezett, amelynek a résztvevői az útra felvitt aszfaltrajzaikkal a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak. Márki-Zay és tiszás támogatói Lázár Jánosnak az Amerikában meggyilkolt konzervatív influenszer sorsát ígérték, illetve nyíltan akasztással fenyegették a politikai ellenfeleiket.

A „felnőtt aszfaltrajzoló versenynek” meghirdetett demonstráción olyan „műalkotások” születtek, amelyek gyakorlatilag több nyílt erőszakra való buzdítást is tartalmaztak. 

Az egyik rajz azt a döbbenetes feliratot hordozta: „LJ = CKirk” (azaz Lázár János = Charlie Kirk), ami egyértelmű utalás arra, hogy a szervezők Lázár Jánosnak ugyanazt a sorsot szánnák, mint ami az amerikai jobboldali, keresztény influenszert, Charlie Kirket érte, akit alig két nappal korábban politikai merényletben meggyilkoltak.

A sokkoló üzenetek sora azonban ezzel még nem ért véget, mert a Márki-Zay Péter által szervezett gyűlölettalálkozó körülbelül 20-30 főnyi résztvevője lelkes „mocskos Fidesz” skandálások közepette felrajzolta a „Könyörgöm, akasszuk fel!” feliratot is, egyértelműen nyíltan buzdítva Lázár Jánosnak, illetve a baloldal minden politikai ellenfelének a megölésére.

Az akció különösen megdöbbentő fényben tűnik fel a Charlie Kirk elleni amerikai politikai merénylet után, amely rávilágított az egész világnak arra, hogy a politikai erőszak és gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhat. Hogy ennek árnyékában Magyarországon, alig két nappal az amerikai tragédia után, nyíltan kivégzésre felszólító megnyilvánulások kerüljön sor, az minden jóérzésű ember számára megdöbbentő és elfogadhatatlan – írta az Origo.

Mint emlékeztettek, nem elszigetelt esetről van szó: az elmúlt időszakban a magyar balliberális oldal részéről sorra jelentek meg olyan megnyilvánulások, amelyek erőszakra, a politikai ellenfelek fizikai megsemmisítésére buzdítottak:

Krúbi a koncertjén a színpadról Orbán Viktor felakasztásáról vizionált, az M1 tudósítóját, Császár Attilát pedig a kötcsei polgári piknik idején az oda szervezett Magyar Péter-féle tiszás rendezvény résztvevői fenyegették meg, felakasztást kilátásba helyezve neki.

Mindezek után Márki-Zay Péter és tiszás társai akciója egy újabb súlyos bizonyítéka annak, hogy az ellenzéki oldalon a politikai erőszak aggasztó mértékben megjelent és egyre tovább terjed – fogalmazott a lap.

Orbán Viktor miniszterelnök sem maradt néma az ügyben. A kormányfő megosztotta Lázár János bejegyzését a botrányos esetről, azt a megjegyzést fűzve hozzá: ha így árad...

Célpont - A magyarok örülnek, hogy nincs sok Mohamed az iskolákban + videó

Célpont - A magyarok örülnek, hogy nincs sok Mohamed az iskolákban + videó

 A magyar közvélemény egyértelműen elutasítja a migrációt, és hálás a Fidesz-KDNP kormány következetes határvédelméért. Oroszlány polgármestere örömmel jelentette ki az évnyitó után, hogy „de jó, hogy nincs köztük Mohamed”, míg Menczer Tamás kiemelte, hogy csak a kerítés miatt nem lett Magyarország a Mohamedek országa, mint Nyugat-Európában, ahol a migránsok terrorhoz, bűnözéshez és kulturális káoszhoz vezetnek az iskolákban.

Kommentár nélkül

Orbán Viktor: A Tisza Párt elhallgattatná a népet az adók kérdésében is

Orbán Viktor: A Tisza Párt elhallgattatná a népet az adók kérdésében is

 Orbán Viktor miniszterelnök élesen bírálta a Tisza Pártot, amiért szerintük bűncselekmény a magyar embereket megkérdezni az adókról. A kormányfő szerint a Magyar Péter vezette párt mindent megtesz, hogy elhallgattassa a választókat és eltitkolja adóemelési terveit. A Nemzeti Konzultáció körüli botrány újabb fordulatot vett – cikkünkben feltárjuk a részleteket.
