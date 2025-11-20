Keresés

A magyar balliberális múlt figurái jelentek meg a Tisza Párt jelölt-aspiránsai között

2025. november 20., csütörtök 09:38 | Origo
SZDSZ előválasztás MSZP Tisza Párt jelölt-aspiránsok

A Tisza Párt egyik pilisvörösvári képviselőjelölt-jelöltje Horn Gyula kormányának dolgozott, míg a másik a Gyurcsány-kormány egyik állami tulajdonú cégénél volt irodavezető. Györe-Szűcs Sándor az SZDSZ-es Kuncze Gábor belügyminiszter hivatalában gyakorolta a szakmát, Sasi-Nagy Edit pedig 2006-ban volt az Oktatási Minisztérium egyik alapítványának az titkárságvezetője.

A teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

Itt is látszik, hogy a jelöltállításban a Tisza Párt lett az új baloldal – írta az Ellenpont legújabb elemzésében, melyből az is kiderül, a Pest 03 számú egyéni választókerületben (OEVK) a Tisza a párt budapesti frakcióvezetője, Bujdosó Andrea mellett Györe-Szűcs Sándort és Sasi-Nagy Editet indítja, akik a szocialista kormányok háttéremberei voltak a 2010 előtti időszakban.

A portál azt írta, a Tisza Párt a Pilisvörösvár központú Pest hármas választókerületben két technikailag politikai múlttal nem rendelkező, de a baloldal hátországához tartozó áljelöltet indít Bujdosó Andrea ellen - aki a Fővárosi Közgyűlés tagja, tehát nem kapcsolódik az egyéni választókerülethez. Egyikük – mint írták – a bemutatkozása szerint 60 éves projektvezető, szoftverfejlesztő és államigazgatás-informatikai szakértő, akit tulajdonképpen az SZDSZ informatikai osztályáról ejtőernyőztettek jelöltnek.

Hozzátették, Györe-Szűcsről az archív tudósításokból- és saját bemutatkozásából- kiderült, hogy 1995-ben a Belügyminisztérium munkatársa volt. Ebben az időben a kormányfő a szocialista Horn Gyula, a belügyminiszter pedig a szabad demokrata Kuncze Gábor volt.

A Tisza Párt tehát szó szerint az informatikust is berántotta az SZDSZ-es holdudvarból. Bujdosó Andrea a párt fővárosi frakcióvezetőjeként nyilvánvalóan olyan jelölt, akinek biztos befutó helyet kíván garantálni a párt. A látszat kedvéért mégis állítanak megbízható kádereket mellé. Ilyen a másik jelölt,  Sasi-Nagy Edit is, aki a Gyurcsány-kormányok egyik házi alapítványától került a Tisza Párthoz – olvasható a portál elemzésében, jelezve, utóbbi 

2006-ban a suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. nevű, állami tulajdonú alapítványnál bukkant fel, amelyet 2004-ben hozott létre az SZDSZ-es Magyar Bálint vezette Oktatási Minisztérium. Ennél a szervezetnél töltött be ügyvezetői titkárságvezető szerepkört.

Fotó: Ellenpont

