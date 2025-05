Megosztás itt:

Miközben a magyar kormány következetesen a béke és a nemzeti érdekek talaján áll, a balliberális ellenzék – élén Magyar Péterrel, a Tisza Párttal és a DK-val – egyre nyíltabban képviseli Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának és a háború folytatásának ügyét. A politikai és titkosszolgálati kapcsolatok, nyilatkozatok és szimbolikus gesztusok sora mutatja, hogy a baloldal egyértelműen a brüsszeli és washingtoni háborúpárti irányvonalhoz igazodik.

Magyar Péter és a Tisza Párt: az ukrán érdekszféra szolgálatában?

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője, többször is hangsúlyozta Ukrajna uniós csatlakozásának fontosságát. Emellett Magyar Péter egyszer sem határolódott el tanácsadója, Raskó György háborút támogató nyilatkozataitól sem, aki korábban kijelentette: „Ukrajnát minden lehetséges eszközzel támogatni kell.” Sőt, a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter 2025 áprilisában a „nemzeti minimum” szintjére emelte Ukrajna uniós csatlakozásának támogatását, mondván: „Aki ennek ellenáll, az Magyarország jövője ellen dolgozik.”

A párt által szervezett ellenőrizetlen hitelességű „Nemzet Hangja” konzultáció során a résztvevők 58,2%-a támogatta Ukrajna EU-tagságát.

A Tisza Párt EP-képviselői Brüsszelben rendszeresen megszavazták az Ukrajna katonai támogatását sürgető határozatokat, és volt hogy ukrán nemzeti színű pólókat viselve vettek részt az Európai Parlament plenáris ülésén.

A párt egyik kulcsembere, Ruszin-Szendi Romulusz, korábbi vezérkari főnök, NATO-rendezvényeken „Szlava Ukrajini!” felkiáltással zárta beszédeit, és a hírek szerint meghamisította felszólalásainak tartalmát a hivatalos jelentésekben amit Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter súlyos függelemsértésnek minősített.

A legkomolyabb aggodalom mégis az ukrán titkosszolgálattal ápolt kapcsolatai miatt merült fel a Tisza Pártnak. Magyar Péter 2024-es kijevi útját ugyanis az azóta kiutasított Tseber Roland Ivanovics, az ukrán katonai hírszerzés embere szervezte, akivel a Tisza Párt több tagja is rendszeres kapcsolatban állt és akiről bizonyítást nyertm, hogy Kijev érdekében befolyásolta a magyar balliberális ellenzéki pártokon keresztül a magyar belpolitikai folyamatokat.

DK: Dobrev Klára egyértelmű állásfoglalása Ukrajna mellett

A Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára így fogalmazott: „Magyar nemzeti érdek, hogy Ukrajna teljes jogú EU-tag legyen.” A DK népszavazási kezdeményezést is indított Ukrajna csatlakozása mellett, és a párt szerint „minden magyar hazafi kötelessége” támogatni azt. A DK politikai irányvonala 100 százalékosan tükrözi a brüsszeli ukrán párti álláspontot.

Momentum: Teljes lojalitás Brüsszelhez és Kijevhez

A Momentum Mozgalom egyértelműen támogatja Ukrajna EU-tagságát és a közös uniós fellépést. Közleményben jelentették ki, hogy: „A magyar kormánynak támogatnia kell az EU közös Ukrajna-politikáját, beleértve a szankciókat és a katonai segítséget!”

EP-képviselőik következetesen megszavazták a fegyverszállításokat és a háborús kiadások növelését. A párt több politikusáról – köztük Tompos Mártonról és Bedő Dávidról – is kiderült, hogy kapcsolatban álltak Tseber Ivanoviccsal, az ukrán hírszerzővel, akivel közös fotók is készültek.

Karácsony Gergely és a Párbeszéd: szolgalelkű és szimbolikus háborúpártiság

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, 2025 februárjában a Lánchidat ukrán zászlós színekbe öltöztette az orosz agresszió harmadik évfordulóján, ezzel is demonstrálva elkötelezettségét Ukrajna mellett. Egy nyilatkozatában így fogalmazott: „A harc nemcsak az orosz agresszor és a hős ukrán nép között folyik, hanem a jó és a gonosz, a demokrácia és a zsarnokság között is.”

A Párbeszéd szintén rendszeresen kiáll Ukrajna mellett a közgyűlésben és a parlamenti fórumokon. Karácsonyról is készült közös fotó az ukrán hírszerzőként azonosított Tseberrel, ami tovább erősíti a baloldal és az ukrán hírszerzés közötti kapcsolatokról szóló állításokat.

MSZP és LMP: csatlakozás pártolása, kisebb fenntartásokkal

Az MSZP és az LMP is több alkalommal jelezte, hogy támogatják Ukrajna európai integrációját. Az LMP ugyan agrártámogatási reformokat is szorgalmaz, de alapvetően támogatja Kijev uniós csatlakozását. Az MSZP álláspontja egyértelmű: az európai közösségnek közösen kell fellépnie, beleértve a háborús kiadások és szankciók támogatását is.

Forrás: Origo.hu

Fotó: Origo.hu