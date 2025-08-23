Keresés

A Magyar Állami Operaház főigazgatója - Méltatlan, amit előadásában képviselt Ajsa Luna + videó

2025. augusztus 23., szombat 12:37 | Hír TV

A fiatal előadó a nemzeti ünnepen: ülve, cigarettával a kezében, hamisan énekelte el a himnuszt. Ókovács Szilveszter kiemelte, hogy az énekesnő viselkedése aláásta a nemzeti ünnep komolyságát is, hiszen a Himnusz előadása nem csak zenei teljesítmény, hanem a nemzeti összetartozás és tisztelet kifejezése.

  A Magyar Állami Operaház főigazgatója - Méltatlan, amit előadásában képviselt Ajsa Luna + videó

Magyar Péter zuhanórepülésben: Elvesztette a választók szívét?

Az energiajogász: Hét tény, amit nem akarnak, hogy tudj + videó

CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK - Sokkoló titkok derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról

