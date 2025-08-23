A Magyar Állami Operaház főigazgatója - Méltatlan, amit előadásában képviselt Ajsa Luna + videó
Megosztás itt:
2025. augusztus 23., szombat 12:37
| Hír TV
A fiatal előadó a nemzeti ünnepen: ülve, cigarettával a kezében, hamisan énekelte el a himnuszt. Ókovács Szilveszter kiemelte, hogy az énekesnő viselkedése aláásta a nemzeti ünnep komolyságát is, hiszen a Himnusz előadása nem csak zenei teljesítmény, hanem a nemzeti összetartozás és tisztelet kifejezése.
Képzeld el a Balaton kristálytiszta hullámait, a nevetéstől visszhangzó partokat és a Hősök Napja pezsgő forgatagát! Az Erzsébet-táborokban 2025 nyarán 50 ezer gyermek élte át a nyár legnagyobb kalandjait: hajókázás, sportnapok és felejthetetlen élmények. Kattints, és merülj el a nyár legvidámabb pillanataiban!
A Magyarország és Szlovákia energiaellátásának egyik fő pillérének megtámadása ugyanakkor felrúg minden egyezményt amelyet Ukrajna kötött az Európai Unióval - erről már egy nemzetközi jogász és energia-szakértő számolt be.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Döbbenetes: a BKV buszok háromnegyede alkalmatlan vagy javításra szorul, mégis utcára küldik őket! Tűzveszély, káosz és hárítás – a főpolgármester és a BKV vezetése a kormányra mutogat, miközben Rákosrendezőre költötték a buszvásárlásra szánt milliárdokat. Kattints, és tudd meg, miért kockáztatják a budapestiek biztonságát!
Óriási siker: az Otthon Start program berobbant, az egész ország lázban ég! Az albérletárak zuhannak, a fiatalok és családok rohannak a fix 3%-os hitelért, ami minden kockázatot kiiktat. De vajon te is kihasználhatod ezt a lehetőséget? Kattints, és tudd meg, hogyan változtathatja meg a te életedet is ez a program!