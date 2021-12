Megosztás itt:

A testület ítélete most jogilag is kimondja, hogy Magyarországnak joga van megvédeni határait. A magyar kormány nevében az igazságügyi miniszter fordult az Alkotmánybírósághoz a kérdésben. Brüsszel szerint ugyanis az illegális bevándorlóknak joguk van Magyarország területére lépni akkor is, ha biztonságos országból érkeznek. A testület megállapította, hogy Magyarországnak a területi egységére, a népességére, az államformájára és az állami berendezkedésére elidegeníthetetlen joga van.