A magyar adópolitika a siker kulcsa az európai beruházásokért folyó harcban + videó

Miközben Európában egyre élesebb a verseny a munkahelyteremtő beruházásokért, Magyarország egyre sikeresebben vonzza a nagyvállalatokat. Horváth Sebestyén a Hír TV Napindító című műsorában kifejtette, hogy a magyar kormány adópolitikája és beruházásbarát környezete behozhatatlan előnyt jelent a brüsszeli bürokráciával szemben.
