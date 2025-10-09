Keresés

2025. 10. 09. Csütörtök
Belföld

A magyar adópolitika a siker kulcsa az európai beruházásokért folyó harcban + videó

2025. október 09., csütörtök 06:50 | Hír TV
kormány gazdaság versenyképesség munkahelyteremtés adópolitika beruházás Magyarország

Miközben Európában egyre élesebb a verseny a munkahelyteremtő beruházásokért, Magyarország egyre sikeresebben vonzza a nagyvállalatokat. Horváth Sebestyén a Hír TV Napindító című műsorában kifejtette, hogy a magyar kormány adópolitikája és beruházásbarát környezete behozhatatlan előnyt jelent a brüsszeli bürokráciával szemben.

  • A magyar adópolitika a siker kulcsa az európai beruházásokért folyó harcban + videó

