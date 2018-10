„A magánszférához való jog egy fontos alapjog"

2018. OKTÓBER 1., HÉTFÕ SZÉL BERNADETT KILÉPETT AZ LMP-BÕL ÉS A PÁRT PARLAMENTI FRAKCIÓJÁBÓL IS. NOVEMBERTÕL VÁLTOZNAK A NYUGDÍJ MELLETTI MUNKAVÁLLALÁS SZABÁLYAI, AMELY A MUNKAADÓKNAK ÉS A MUNKAVÁLLALÓKNAK IS KEDVEZÕ LESZ MONDTA ORBÁN VIKTOR. NÉMETH ANGÉLA, A RÁTE-SZOLIDARITÁS JELÖLTJE NYERTE A XV. KERÜLETI IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST VASÁRNAP. SZILÁGYI-SÁNDOR ANDRÁS, A FIDESZ-KDNP JELÖLTJE NYERTE A VASÁRNAP TARTOTT KÕBÁNYAI IDÕKÖZI KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁST. ÉLETBE LÉPETT AZ ÚJ GYÜLEKEZÉSI TÖRVÉNY. ÚJ GYÜLEKEZÉSI TÖRVÉNY: A GYÛLÉST A FELHÍVÁS ELÕTT LEGKEVESEBB 48 ÓRÁVAL A SZERVEZÕ KÖTELES BEJELENTENI AZ ILLETÉKES RENDÕRKAPITÁNYSÁGNAK. FOLYAMATOS TÜNTETÉST JELENT BE AZ ORSZÁG TELJES TERÜLETÉRE A DK. EMMI: JÖVÕRE 42 MILLIÁRD FORINTTAL TÁMOGATJA A KORMÁNY A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛ EMBEREKET FOGLALKOZTATÓ CÉGEKET. SZIGORODNAK AZ UTAZÁSI FELTÉTELEK A HÉV-VONALAKON, AZ ELLENÕRÖKTÕL A JÖVÕBEN MÁR NEM LEHET JEGYET VÁSÁROLNI. VÁLTOZIK A JELZÁLOG-HITELEZÉS: AZ ADÓS HAVI TÖRLESZTÕRÉSZLETEINEK ÖSSZEGE NEM HALADHATJA MEG NETTÓ JÖVEDELME 25 SZÁZALÉKÁT. EDDIG LEGKEVESEBB 1200 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN AZ INDONÉZIAI FÖLDRENGÉSNEK. AZ EURÓPAI UNIÓ 1,5 MILLIÓ EURÓ SÜRGÕSSÉGI SEGÉLYT BOCSÁT AZ INDONÉZ FÖLDRENGÉS ÁLDOZATAI SZÁMÁRA. ORBÁN VIKTOR RÉSZVÉTÉT NYILVÁNÍTOTTA ÉS TÁMOGATÁSÁT FEJEZTE KI AZ INDONÉZ ÁLLAMFÕNEK A FÖLDRENGÉS ÉS AZ AZT KÖVETÕ SZÖKÕÁR MIATT. EGY SZÉLSÕSÉGESEN NACIONALISTA UKRÁN SZERVEZET FELVETTE NYILVÁNOS ADATBÁZISÁBA SZIJJÁRTÓ PÉTER MAGYAR KÜLÜGYMINISZTERT. MENCZER TAMÁS: NEM LEHET MEGFÉLEMLÍTENI A MAGYAR KÜLÜGYMINISZTERT AZ UKRAJNÁVAL FOLYTATOTT KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI VITÁBAN. PÁRIZSBA TELEPÜL ÁT MINTEGY 70, LONDONBAN SZÉKELÕ, UNIÓS PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGET IS FOLYTATÓ BANK A BREXIT MIATT - FINANCIAL TIMES. AZ UNIÓ ADATVÉDELMI HATÓSÁGA VIZSGÁLJA A FACEBOOK-OT ÉRT KIBERTÁMADÁST, AKÁR MÁSFÉL MILLIÁRD DOLLÁROS BÜNTETÉST IS KISZABHATNAK. ÉRVÉNYTELEN LETT AZ ORSZÁG NEVÉRÕL SZÓLÓ MACEDÓN NÉPSZAVAZÁS, MIVEL A VÁLASZTÓK KEVESEBB, MINT FELE SZAVAZOTT. KÉT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK JEAN-CLAUDE ARNAULT-T, AZ IRODALMI NOBEL-DÍJAT ODAÍTÉLÕ SVÉD AKADÉMIA EGYIK TAGJÁNAK FÉRJÉT. HÁROM EMBER MEGHALT, MIUTÁN FELROBBANT EGY AUTÓ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, ALLENTOWN VÁROSÁBAN ORIGO.HU. WASHINGTON ÉS OTTAWA MEGÁLLAPODOTT AZ ÉSZAK-AMERIKAI SZABADKERESKEDELMI EGYEZMÉNY MEGÚJÍTÁSÁBAN. 157 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY AMERIKAI ORVOST, MERT OLYAN OPIÁTTARTALMÚ GYÓGYSZEREKET ÍRT FEL, MELYEK SÚLYOS KÁBÍTÓSZER-FÜGGÕSÉGET OKOZNAK. LEGKEVESEBB HÉT EMBER MEGHALT, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK EGY GUATEMALAI FEGYINTÉZETBEN KIALAKULT TÖMEGVEREKEDÉS MIATT. LEGKEVESEBB KÉT EMBER MEGHALT ÉS MINTEGY SZÁZAN MEGSÉRÜLTEK A TRAMI TÁJFUN MIATT JAPÁN ÉSZAKI RÉSZÉN. SZLOVÁK RENDÕRSÉG: LEGKEVESEBB HETVENEZER EURÓT FIZETETT JÁN KUCIAK SZLOVÁK OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁÉRT A MEGRENDELÕ SZEMÉLY. KÉT SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT SZÉKESFEHÉRVÁRON, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. KÉT SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 61-ES FÕÚTON, KAPOSVÁRON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. MINTEGY 175 MILLIÓ FT ÉRTÉKÛ CSEMPÉSZETT CIGARETTÁT TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY KISBUSZBAN, VÁSÁROSNAMÉNYBAN. NEM JOGERÕSEN 18 ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTEK EGY FÉRFIT ZALA MEGYÉBEN, AMIÉRT KÉT KISLÁNYT, EGYIKÜKET RENDSZERESEN MEGERÕSZAKOLT. 8 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK AZT AZ IRAKI SZÁRMAZÁSÚ BRIT FÉRFIT, AKI 7 KILÓNYI ÓPIUMSZÁRMAZÉKOT PRÓBÁLT ÁTCSEMPÉSZNI ANGLIÁBA. 5 FORINTTAL EMELI A 95-ÖS BENZIN ÉS 6 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. ELTEMETTÉK KULCSÁR GYÕZÕ NÉGYSZERES OLIMPIAI BAJNOK PÁRBAJTÕRÖZÕT.