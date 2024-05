A magának megszavaztatott díszpolgári címmel tüntették ki a gyöngyösi polgármestert + videó

Alapításának 690. évfordulóját ünnepelte Gyöngyös. A jeles alkalomból pedig az önkormányzat díszpolgári címeket osztott ki. A kitüntettek között volt a város jelenlegi vezetője Hiesz György is. Mint kiderült, a polgármestert az egyik önkormányzati képviselő terjesztette fel erre a címre, amit aztán baloldali többségű képviselő-testület meg is szavazott. Az ünnepélyes átadón stábunk is szeretett volna ott lenni, de nem engedték.

