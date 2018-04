„A lopott vagyon visszajár” – Vona elszámoltatást ígér

A kivándorlás megállítása a következő kormány egyik legfontosabb feladata – mondta Vona Gábor a Jobbik dunaújvárosi kampányzáróján. A párt miniszterelnök-jelöltje szerint rengeteg fiatal tervez továbbra is külföldre költözni, sokan a választás végeredményétől teszik függővé maradásukat. Bírálta az emberi erőforrások miniszterét is, hangsúlyozva, hogy Balog Zoltán alá tartozik az összeomlás szélén álló oktatás és az egészségügy is. Vona Gábor sorra vette a kormányközeli korrupció- és csalásgyanús ügyeket, majd elszámoltatást ígért.

„A korrupciót minden irányból, minden eszközzel, minden erőnkkel fel kívánjuk számolni, mert amíg nem történik meg, addig az országot nem lehet elkezdeni építeni. A lopott vagyon pedig visszajár – emelte ki, hozzátéve: – Ennek az országnak a pénze Magyarországé, a magyar embereké, nem pedig Orbán Viktor családjáé és szűk baráti köréé.”

Tekintse meg Vona Gábor teljes beszédét: