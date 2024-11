A lopott mobiltelefon sorsása juttatná Magyar Péter a Hír Tv stábját, vagyis egyenesen a Dunába lökné + videó

Megosztás itt:

Tegyük fel, hogy a hangfelvétel valós, mert ennek a hangfelvételnek a valódiságát tagadja az érintett. De hogyha valóban így hangzott el, az teljes mértékben felfoghatatlan már csak azért is, hiszen Magyarországon volt arra példa, hogy embereket Dunába lőttek. Tehát engem is döbbenettel töltött el, amikor láttam ezeket a szavakat – fogalmazott a baloldali elemző, aki szerint nem véletlen, hogy Magyar Péter igyekszik hát árnyalni azt, hogy ő ezeket ő ilyen formában mondta volna. De ha mondta volna, ha tényleg ezeket a szavakat használta volna, akkor ő ki kéne, hogy iratkozzon a magyar közéletből. De hát nem tudjuk eldönteni, hogy ez a hangfelvétel valódi-e. Én nem rendelkezem megfelelő szakképzettséggel ehhez legalábbis.

Hétfőn újabb hangfelvétel szivárgott ki a Tisza Párt vezetőjéről. „Magyar Péter őszinte véleménye a sajtó munkatársairól. Nem csak az embereket és a saját munkatársait nézi le, hanem titeket is. Kedves újságírók, az agyhalottak és idióták körébe nem fértetek be, ti nemes egyszerűséggel »köcsögök« vagytok Magyar Péter szerint. A 444 és az Index szerkesztőségét egyébként is elküldte már a »kurva anyjába« , »nincsen szüksége rátok« . A Hír Tv stábját pedig egyenesen a Dunába lökné.”

