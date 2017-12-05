2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

A Lidl veheti meg a CBA üzletek egy részét

Hír TV

2017. december 5., kedd 08:55, frissítve: kedd 09:07

A Portfolio szerint a cég alapítója további üzleteit is értékesítheti, akár a Lidlnek, akár más vevőnek, de ezek is multiláncok lehetnek.

Eladja a CBA üzletek egy részét Baldauf László, a cég alapítója, a vevő pedig a Lidl lehet – írja a Portfolio meg nem erősített, de több forrásból származó információi alapján. A portál úgy tudja, a 76 éves milliárdos, aki tavaly mondott le a cég elnökségéről, több, jó helyen lévő üzlete megvételéről is a német diszkontlánccal egyeztet. A lap szerint Baldauf további üzleteit is értékesítheti, akár a Lidlnek, akár más vevőnek, de ezek is multiláncok lehetnek. A portál emlékeztet arra, hogy a plázastop miatt ma képtelenség új üzleteket nyitni Magyarországon, ami kapóra jöhet azoknak, akik szeretnének kiszállni a kiskereskedelemből. A CBA üzletek eladása ugyanakkor azt is jelzi, hiába tesz meg a kormány mindent, hogy az üzletek több mint fele magyar tulajdonban legyen, ez nem igazán sikerül.

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