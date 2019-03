A KDNP alelnöke szerint a liberális gondolkodás képviselői a kereszténydemokráciában is egyre hangosabbak és ez már a mozgalom identitását is veszélyezteti. „Ha kimondjuk azt, hogy haza, nemzet, azt hogy család, vagy azt hogy keresztény kultúra, azt hogy nemzet, az hogy család, ezt mi ki tudjuk mondani, de ezek helyett Brüsszelben azt halljuk, hogy multikulturalizmus, a család helyett azt hogy gender. Mintha ezek a szavak már tiltott szavak lennének, ez a liberálisoknál előfordult, ezt itthon is megszoktuk, de hogy ezt már a kereszténydemokrata pártcsaládon belül sem lehet kimondani, hogy keresztény kultúra, hazaszeretet család?” – tette fel a kérdést a politikus a Hír TV-ben.