A levegő magasabb pollenszintje növelheti a fertőzés veszélyét

6494 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 475 207-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 158 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 146-ra emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, több mint egymillió a beoltottak száma, ebből 314 ezren már a második oltást is megkapták. Eddig sosem tapasztalt mértékű romlás jellemzi az elmúlt napok járványügyi adatait, kiemelten fontos ezért a higiénés szabályok betartása és a védőoltás felvétele - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte, több településen tovább emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben. A koronavírus-járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, és rendkívül súlyos a helyzet - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Kossuth rádióban. Oltással állítható meg a koronavírus-járvány, az átoltottság jelentheti a megoldást, a Magyar Honvédség oltóbuszokkal vesz részt ebben a programban - közölte Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. „Egyre ütősebb kardot fejleszt a vírus, mi pedig egyre jobb pajzzsal próbálunk ez ellen védekezni” - mondta Kacskovics Imre immunológus a vírusmutációk kapcsán Magyarország élőben extra című műsorunkban. A baloldali oltást támadó kampány ellenére az oltási program eredményes - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. A szigorított védekezés időtartama alatt, március 8-tól április 5-ig a közjegyzői ügyek túlnyomó többsége elintézhető - közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara. A virágboltoknak ugyan be kellett zárniuk a védelmi intézkedések szigorítása miatt, de a piaci virágos standok továbbra is nyitva tarthatnak - közölte Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán. A köznevelésesért felelős államtitkár felszólította az E-Kréta Zrt.-t a hibák kijavítására azt követően, hogy túlterhelés miatt hétfőn leállt a digitális Kréta rendszer és a kollaborációs tér. Jelentősen emelkedett a szakképzést választó fiatalok száma, ami azt is mutatja, hogy a magyar családok vonzónak találják az oktatásnak ezen a területén az elmúlt években megvalósított változtatásokat - hangsúlyozta Schanda Tamás. Egy identitásválságban lévő csoportot hagyott ott a Fidesz - mondta Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász Magyarország élőben című műsorunkban azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz kilépett az Európai Néppárt Európai Parlamenti frakciójából. Magyar-cseh-izraeli kormányfői csúcstalálkozót tartanak csütörtökön Jeruzsálemben, melynek fő témája a koronavírus-járvány elleni védekezés lesz - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Rendkívül sokat porfitál Magyarország a Japánnal folytatott hatékony, a kölcsönös tiszteletre és már barátságra alapuló együttműködésből - közölte a külgazdasági és külügyminiszter miután tárgyalt Motegi Tosimicu japán külügyminiszterrel. Az egész világ szorít azért, hogy legyen olimpia, még ha egy esztendő késéssel is - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán megosztott videóban, miután találkozott Japánban Murakava Tamajóval, az olimpiáért felelős miniszterrel. Matteo Salvini, az olasz Liga vezetője a milánói magyar főkonzullal, Csiszár Jenővel egyeztetett, egyebek mellett a koronavírus elleni oltási kampányról és az idegenforgalom újraindításáról - közölte a párt. Nem szerepel napirenden az olasz jobboldali Liga párt belépése az Európai Néppártba Matteo Salvini pártvezető szerint, aki elmondta, hogy lengyelekkel és magyarokkal új európai parlamenti frakció létrehozásán dolgozik. Az európai országok migrációs politikája veszélyezteti a mediterrán útvonalon érkező migránsok biztonságát - jelentette ki Dunja Mijatovic a strasbourgi székhelyű Európa Tanács ember jogi biztosa. A világon 117,1 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 66,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában folyamatosan gyorsul a koronavírus-fertőzések üteme: az utóbbi három hétben másfélszeresére emelkedett, kedden pedig ismét meghaladta a tízezret a kórházban ápolt fertőzöttek száma. Ukrajnában keddre közel 3300 új koronavírusos beteget jegyeztek fel, ami két hete a legalacsonyabb napi növekmény, az egészségügyi miniszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az országot már elérte a járvány harmadik hulláma. Romániában eltörölték az eddigi 55 éves korhatárt, és valamennyi 18. életévét betöltött felnőtt megkaphatja a koronavírus elleni AstraZeneca vakcinát. Bosznia-Hercegovinában 38-an, Montenegróban pedig minden korábbinál többen, 18-an haltak bele a koronavírus-fertőzés szövődményeibe az elmúlt napon, és a nyugat-balkáni térség többi országában is magas volt a halottak száma. Enyhülni látszik a koronavírus-járvány Csehországban. Hétfőn a járvány terjedési mutatója alacsonyabb volt egynél, ami a pandémia gyengülését jelenti. Olaszországban túllépte a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Franciaországban megemelkedett az intenzív ellátásra szoruló koronavírusos fertőzöttek száma, a helyzet elsősorban a fővárosi régióban vált kritikussá, ahol a hatóságok a nem sürgős beavatkozások negyven százalékának elhalasztására kérték a kórházakat. A holland kormány bejelentette, hogy a koronavírus-járvány terjedésének lassítása végett március 31-ig meghosszabbítja az országban hatályban lévő, este 9 és hajnali 4 óra közötti kijárási tilalmat. Enyhítettek bizonyos korlátozásokon az Egyesült Államokban, mostantól kis csoportokban beltéren, maszk viselése nélkül is találkozhatnak egymással azok, akik megkapták minden szükséges oltásukat a koronavírus ellen. Digitális egészségügyi igazolást vezetett be Kína a külföldi utazásokhoz, amely a jelenlegi szakaszban a kínai állampolgárok külföldi útjait könnyítheti meg - közölte weboldalán a kínai külügyminisztérium konzuli ügyekért felelős osztálya. Az Európai Parlament képviselői megszavazták három katalán szakadár politikai vezető, köztük Carles Puigdemont volt katalán elnök mentelmi jogának megvonását. Rendkívüli, több mint 1200 rendőr részvételével zajló akció kezdődött Belgiumban kábítószer-, különösen kokainkereskedelemmel foglalkozó szervezett bűnözői csoportok felszámolására - közölte a helyi média. Kémkedés miatt fegyházat kér Kovács Béla volt jobbikos európai parlamenti képviselőre a büntetőper másodfokú eljárásában a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség. Részletes beismerő vallomást tett a nyomozóknak az a 26 éves férfi, akit a vasárnapi, kislángi kettős gyilkossággal gyanúsítanak - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. Megváltoznak az Ausztriába történő beutazás, illetve az átutazás szabályai - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Egy ukrán embercsempészt fogtak el Csanádpalota közelében, a férfi 17 határsértőt zsúfolt terepjárójába - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Letartóztatását indítványozza a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség annak az ukrán kamionsofőrnek, akinek járművében közel egymillió doboz cigarettát találtak a záhonyi határátkelőhelyen - közölte a főügyészség vezetőhelyettese. Vonat gázolt halálra egy férfit a IV. kerületben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A helyszínen meghalt az a 66 éves nő, aki autójával frontálisan ütközött egy nyerges vontatóval Ecser közelében. Öt helyszínen tíz tonna illegális fémhulladékot foglaltak le a pénzügyőrök debreceni és nyíregyházi illegális fémtelepeken - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Megszűntek a madárinfluenza miatti korlátozások Magyarországon, miután a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elrendelte a megfigyelési körzetek feloldását Bács-Kiskun megyében is. Magyarország rendezi az öttusa világkupa-sorozat döntőjét - határozott a sportág nemzetközi szövetsége. Bodó Richárd, a MOL Pick Szeged magyar válogatott kézilabdázója pozitív koronavírusteszt miatt nem lesz ott a nemzeti csapat Szlovákia elleni Eurokupa-mérkőzésein. A világ- és Európa-bajnok dán Rasmus Lauge 2024 júniusáig szerződést hosszabbított a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatával. A Szolnok a szerb Kragujevac, az OSC a spanyol Sabadell csapatával találkozik a férfi vízilabda Eurokupa negyeddöntőjében. Sallai Roland meghosszabbította szerződését a német labdarúgó Bundesligában szereplő SC Freiburgnál. Babos Tímea odalán Veronika Kugyermetovával bejutott a második fordulóba a dubaji keménypályás női tenisztorna páros versenyében.