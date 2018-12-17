2018. december 17.,
hétfő, Lázár, Olimpia napja

A lejáratás, vagy a titkosszolgálati manipuláció nála napi rutin volt

Hír TV

2018. december 17., hétfő 21:57

KISZ-es elvtárs, aki a mozgalmi múltból merített erőt. Ő volt Gyurcsány bal keze, a gátlástalan kavarógépként ismert Szilvásy György. Tetteit, döntéseit sosem nehezítették elvek vagy gátlások. A lejáratás vagy a titkosszolgálati manipuláció nála napi rutin volt.

Szilvásy György kedvenc hobbija a félelemkeltés volt. Képzeletében állandóan fasiszta terroristák szőttek fondorlatos terveket Gyurcsány Ferenc meggyilkolására. Naponta készítettek elő fegyveres puccsot földalatti mozgalmak. Szerencsére megvédte az országot a jól szervezett militáns alakulatoktól, akik örök káoszba taszították volna Fletó köztársaságát.

Részletek a Főhős adásában:

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