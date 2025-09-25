A lejáratás műhelytitkai - Nyilvánvaló hazugságok ismételgetése annyiszor, hogy a hazugságok igaznak tűnjenek

Megosztás itt:

Az ellenzéki politikai propaganda eleinte nem feltétlenül harsány kiáltás. Egy alig hallható suttogás, amely addig ismétel egy manipulált tényt, vagy egy feltételezést, amíg az igazsággá nem válik a közvélemény szemében. Ez a folyamat a karaktergyilkosság, amelynek áldozatai nemcsak a politikai ellenfelek, hanem bárki, aki kellemetlenné válik.

Nyilvánvaló hazugságok ismételgetése annyiszor, hogy a hazugságok igaznak tűnjenek

A politikai lejáratás nem csupán az áldozat tönkretételéről szól, hanem a közvélemény manipulálásáról is. A közösségimédia fegyvere addig ismétel egy állítást, amíg az emberek maguk nem kezdik el valóságként kezelni. A cél az, hogy a tömegek ne a tényeket, hanem olyan érzéseket kövessenek, amelyek végül a brüsszeli bábkormányt segítik hatalomba és ebben a folyamatban a gyűlölet a leghatásosabb katalizátor.

A hergelés legfőbb eszköze a valóság elferdítése. A politikai ellenfél hibáit nem hibaként, hanem szándékos rosszindulatként mutatják be. A kisebb botlásokat is erkölcsi bukássá fújják fel, és ezzel eljutnak arra a pontra, ahol már nem a cselekedetek, hanem a személyiség a vita tárgya. A média rágalmaz, démonizál, és gyűlöletet kelt, miközben az emberek egyre mélyebbre süllyednek az előregyártott valóságba.

A külföldről irányított és pénzelt ellenzék számára a közösségi média uralása létkérdés. Közzöségi médiatúlsúly hiányában valódi teljesítményt kellene felmutatniuk, hogy tényezők maradjanak.

A gyűlöletfutótűz továbbterjed, hiszen a tömeg elhiszi a mesét, sőt a legnagyobb terjeszőivé válnak, eszközökké, akik végrehajtják és befejezik az ellenzék lejárató narratíváját. Az alaptalan vádak tényekké válnak, és az emberek a közösségi médiában a saját véleményükként ismétlik azokat a hazugságokat, amelyeket az ellenzéki média ültetett a fejükbe. Amikor a valóság és a hazugság közötti határvonal elmosódik, az emberek elveszítik a józan ítélőképességüket. Aki egy ilyen lejárató kampány mögé áll, az nem a véleményét nyilvánítja ki, hanem a manipuláció cinkosává válik.

A méreg hozzávalói: a lejáratás műhelytitkai

A politikai lejáratás nem egy spontán esemény, hanem egy precízen felépített hadművelet. A média mint eszköz használata során a cél nem a győzelem a tények vitájában, hanem az ellenfél erkölcsi megsemmisítése, gyakran érzelmi alapon.

Az érzelmi címkézés: a lejárató kampányok ritkán érvelnek, helyette érzelmekre ható címkéket aggatnak az ellenfélre

Az ellenzéki propaganda utolsó, de talán legpusztítóbb lépése a címkézés. „hazug”, „diktatúra”, „pedofil”, „nem jogállam” – ezek a szavak nem vitát indítanak el, hanem egyből lezárják. A címkék ereje abban rejlik, hogy megszüntetik a párbeszéd lehetőségét, és egyértelműen meghatározzák, ki a „jó” és ki a „rossz”. A médiumok által felcímkézett személyt nem a tettei, hanem a ráragasztott stigmája miatt ítélik meg.

A külföldről irányított ellenzéki logika egyszerű: a patrióta, nemzeti érdekeket képviselő Orbán rossz!

A suttogó ellenzéki kígyó nyelve elhiteti a tömeggel, hogy az önmaga által generált gusztustalan lejáratás, nettó angyalszárnyas esemény, az igazság melletti harc. Valójában azonban csak a hatalom megszerzéséért folytatott kíméletlen háború, amelyben nincsenek szabályok, és ahol a cél szentesíti az eszközt. A politikai média manipulációja és gyűlöletkeltése nem csak a politikusokat veszélyezteti, hanem a társadalom egészét. Amikor a hazugságok valóságként terjednek, a közbizalom és a demokrácia alapjai sérülnek. A suttogó kígyó nyelve ellen azonban van ellenszer: a kritikus gondolkodás, a tények keresése és a hiteles források előtérbe helyezése.

A megbocsátás ára

A médiakampányok legszembetűnőbb vonása, hogy a kegyelem nem jár azoknak, akik a hatalomnak nem felelnek meg. De akik átállnak a másik oldalra, azoknak hirtelen elfelejtik a „bűneit”. A botrányos múlt hirtelen „megvilágosodássá” válik, és a lejárató cikkek helyét hálás riportok veszik át, ami jól mutatja, hogy a lejáratásnak nem az igazság a célja, hanem a politikai haszonszerzés.

A politika világában zajló közösségi médiás csata, már régen nem az ellenzéki pártprogramokról szól, az értékteremtésről, hanem a narratívák feletti uralomról.

A balliberális, illetve globalista politikai szereplőkhöz kötődő médiumok gyakran nem a tájékoztatást, hanem a meggyőzést szolgálják, és ehhez olyan eszközöket vetnek be, amelyek elhomályosítják a tények és az érzelmek közötti határt. A céljuk az, hogy a közvéleményt az általuk kívánt irányba tereljék, és ehhez a legfőbb fegyverük a propaganda. Éppen az a propaganda, amivel naponta vádolják meg az ellenfeleiket.

A legfőbb védekezés ellene pedig nem más lenne, mint a kritikus gondolkodás és a tények megkérdőjelezése. Mert a sötétben suttogó méreg ellen csak a fény és az igazság adhat igazi védelmet.