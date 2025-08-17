Keresés

Belföld

A lehető legtragikusabb hír érkezett a versenyen eltűnt futóról

2025. augusztus 17., vasárnap 15:44 | Heol.hu
haláleset futóverseny Spitzmüller Zsolt

Szomorú hír érkezett a Cserépfalu közelében eltűnt futóról. Spitzmüller Zsolt elhunyt, a falu határában találták meg - számolt be a heol.hu.

  • A lehető legtragikusabb hír érkezett a versenyen eltűnt futóról

A lap emlékeztetett, Spitzmüller Zsolt, becenevén Zsoli augusztus 16-án, szombaton tűnt el a Cserépi Trapp terepfutó versenyen, Cserépfalu közelében. Utolsóként a verseny utolsó három kilométerén látták, majd nyoma veszett. Molnár Norbert, a Cserépi Trapp szervezője a heol.hu megkereésésre azt mondta, szombaton a verseny után minden lehetséges eszközzel kutattak Zsolt után. Azt is elmondta, a gondot a meleg okozhatta, mert egyébként Zsolt egy kiválóan felkészült futó.

Az utolsó fotókon azért látszott rajta a küszködés, de a mozgása nem volt szétesve, elég gyorsan haladt, nagy tempóval, még a harmadik helyen is futott, amikor 600 méterrel a cél előtt elvesztették.

Mostanra kiderült, hogy Spitzmüller Zsolt elhunyt.

Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, Zsoltra Cserépfalu határában találtak rá holtan. Hozzátette, idegenkezűségre utaló jelet nem találtak.

Fotó forrása: Facebook

