2018. január 18.,
csütörtök, Piroska napja

A légvédelem megfelelően működött

Hír TV

2018. január 17., szerda 22:29, frissítve: szerda 22:41

A magyar légtérvédelem megfelelően működött annak az An-2 típusú régi, szovjet gyártmányú repülőgépnek az ügyében, amellyel hétfő este repült illegálisan az ország területére Ukrajna felől három afgán és nyolc vietnámi állampolgár – mondta Newsroom című műsorunkban Zord Gábor László. A Magyar Nemzet szakújságírója szerint ezt a géptípust jellemzően gyakran használják illegális berepülésekre, és megfontolandó lenne, ha a Magyar Honvédség szigorúbb intézkedéseket vezetne be a határ őrzésére az Ukrajnával közös szakaszon.

„Két különböző szenzor is érzékelte ezt Ukrajna területén, de azt már nem érzékelték, hogy átlépte a határt. Ezért nem történt meg a készültségi erők riasztása. Ugye itt vadászrepülőgépekről beszélünk. Effektíve ezek a szenzorrendszerek a határsértés tényének már nem voltak tanúi, de a határsértés előtt látták ezt a célt repülni a légtérben” – jegyezte meg Zord Gábor László.

Tekintse meg a teljes beszélgetést:

 

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