A legszigorúbb büntetést kapta V. Naszályi Márta

V. Naszályi Márta számos olyan döntést nem hajtott végre, amit a képviselő-testület meghatározott. Ilyen döntés volt az I. kerületi Néplójeti Közhasznú Alapítvány által adandó támogatás a szépkorúaknak, ezáltal minden kerületi idős zsebéből 17 ezer forintot vett ki. Továbbá akadályozta a kerületben a tanszer- és tápszertámogatás bevezetését. Ezenkívül a bérlettámogatás bevezetését sem indította el, amely a kismamáknak és az egyetemista hallgatóknak jár a testület döntése értelmében.

A polgármester még a napközbeni gyermekfelügyelet ellátásáról szóló határozatot sem hozta létre, ezért a képviselő-testület fegyelmi eljárást indított

– tájékoztatta a Magyar Nemzetet Varga Dániel független önkormányzati képviselő, a fegyelmi bizottság elnöke.

Mint mondta: a berekesztett Fővárosi Közgyűlésről tömegesen érkeztek baloldali polgármesterek az ülésre, akik méltatlan viselkedést tanúsítva zavarták az eljárást.

Huhogtak, bekiabáltak. A főpolgármester és a kerületi baloldali polgármesterek fontosabbnak tartották, hogy asszisztáljanak V. Naszályi Márta törvénysértéséhez. Kiálltak a polgármester mellett, nehezményezték azt az indítványt, amelyben a polgármestert sorozatos jogszabálysértés miatt fegyelmi eljárás alá vonták. Arra tettünk javaslatot, hogy húsz százalékkal csökkentsük a polgármester fizetését, még így is egymillió forint felett lesz a járandósága. Ugyanakkor ő sok millió forintot vett ki az I. kerületiek zsebéből a támogatási formák bojkottálásával – mondta a független képviselő a fegyelmi eljárás lezárulta után.