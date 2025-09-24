Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 24. Szerda Gellért, Mercédesz napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A legfontosabb kérdés: ki menti meg a magyar gazdaságot? Orbán Viktor és az IPOSZ válasza megdöbbentő lehet

2025. szeptember 24., szerda 14:30 | MTI

Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte az Ipartestületek Országos Szövetségét (IPOSZ) 35 éves fennállása alkalmából. Üzenete egyértelmű: a magyar gazdaság jövője a családi műhelyekben és a kisvállalkozásokban rejlik. De vajon mi a titka ennek a másfél évszázados hagyománynak?

  • A legfontosabb kérdés: ki menti meg a magyar gazdaságot? Orbán Viktor és az IPOSZ válasza megdöbbentő lehet

Egy szövetség, amely a jövőt építi

Inárcson, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) fennállásának 35. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Németh László elnök egy olyan gondolatot fogalmazott meg, ami mélyen rezonál a mai magyar valóságra: a családi mikro- és kisvállalkozások nélkül nincs erős magyar gazdaság. Ez a kijelentés nem csupán egy jól hangzó mondat, hanem egy olyan hitvallás, amely az elmúlt évtizedek gazdasági harcait és sikereit összegzi.

A rendezvényen felolvasott Orbán Viktor miniszterelnöki levél is megerősítette ezt a látásmódot. A kormányfő Széchenyi István gondolatával – „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen” – utalt a szövetség erejére és arra a másfél évszázados hagyományra, amelyet a magyar iparosság képvisel. Ahogy a levélben is állt, a rendszerváltás utáni zűrzavaros időkben éppen az IPOSZ volt az, amely segített a vállalkozásoknak megtalálni a helyüket, és végül a magyar gazdaság legfőbb tartóoszlopává válni.

Németh László elnök emlékeztetett arra, hogy az évforduló nem csupán az IPOSZ sikerét ünnepli, hanem tiszteleg az elődök, a mesterek előtt is. Akik munkájukkal építették fel az országot, a Parlamenttől az Operaházig. Ők voltak azok, akik a szocializmus éveiben is átmentették a tudást, a mesterség szeretetét és a vállalkozói szellemet, így lett mire építeni 1990 után.

Gazdasági alapkövek és jövőbe mutató tervek

Az IPOSZ az elmúlt 35 évben megkerülhetetlen szereplővé vált a magyar gazdaságban. Részt vett a szakképzés megújításában, segített a gazdasági válságok idején, és folyamatosan párbeszédet folytat a kormánnyal. Orbán Viktor is kiemelte a kormány stratégiai célját, miszerint a magyar vállalkozások terhei alacsonyak maradjanak, a finanszírozási lehetőségeik bővüljenek, és előnyből indulhassanak a külföldi versenytársakkal szemben.

A jövőre nézve az IPOSZ elnöke kulcsfontosságúnak tartja a fiatalok megnyerését a szakmák számára, a technológiai fejlesztéseket és a környezettudatos, zöld megoldások terjesztését. Mindezek a célok azt mutatják, hogy a szövetség nem ragadt le a múltban, hanem aktívan formálja a jövőt.

A rendezvény végszava ismét Németh László elnöké volt, aki hangsúlyozta: a magyar iparosság mindig is a nemzet tartóoszlopa volt, és marad is. Ez a gondolat egyben üzenet is mindazoknak, akik ma családi vállalkozásaikkal, kitartásukkal és szorgalmukkal nap mint nap építik az országot.

Forrás: MTI

Fotó: 

További híreink

Már ezért is büntetnek: a sofőrök többsége nem is tud róla

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Bombariadóval fenyegetőzött, vádat emeltek az idős letenyei férfi ellen

Idegeskedhetnek a románok: feltárul Erdély valódi múltja

Poloska ellen házilag: ezek a trükkök tényleg működnek!

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó

Taxisofőr lett a Real Madrid korábbi BL-győztes sztárfocistájából

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

További híreink

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

A kukások egy része nem volt hajlandó felvenni a munkát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megtámadták a Hír TV stábját Párizsban + videó
2
Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó
3
„Puccskísérlet” – Kocsis Máté szerint egy, az állammal szembeni brutális támadás történt, aljas vádakkal + videó
4
Diáklányt fogdosott a buszon egy férfi a fővárosban, de nem úszta meg a zaklató
5
Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta
6
Itt az újabb vérlázító ügy – megint botrány tört ki Ursula von der Leyen körül
7
Trump szerint van rá esély, hogy Ukrajna mindent visszafoglaljon
8
Zavarta Hadházy tüntetőit a templom harangozása – verbális támadással adtak hangot nemtetszésüknek + videó
9
Elhunyt Claudia Cardinale
10
Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!