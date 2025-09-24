A legfontosabb kérdés: ki menti meg a magyar gazdaságot? Orbán Viktor és az IPOSZ válasza megdöbbentő lehet

Megosztás itt:

Egy szövetség, amely a jövőt építi

Inárcson, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) fennállásának 35. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Németh László elnök egy olyan gondolatot fogalmazott meg, ami mélyen rezonál a mai magyar valóságra: a családi mikro- és kisvállalkozások nélkül nincs erős magyar gazdaság. Ez a kijelentés nem csupán egy jól hangzó mondat, hanem egy olyan hitvallás, amely az elmúlt évtizedek gazdasági harcait és sikereit összegzi.

A rendezvényen felolvasott Orbán Viktor miniszterelnöki levél is megerősítette ezt a látásmódot. A kormányfő Széchenyi István gondolatával – „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen” – utalt a szövetség erejére és arra a másfél évszázados hagyományra, amelyet a magyar iparosság képvisel. Ahogy a levélben is állt, a rendszerváltás utáni zűrzavaros időkben éppen az IPOSZ volt az, amely segített a vállalkozásoknak megtalálni a helyüket, és végül a magyar gazdaság legfőbb tartóoszlopává válni.

Németh László elnök emlékeztetett arra, hogy az évforduló nem csupán az IPOSZ sikerét ünnepli, hanem tiszteleg az elődök, a mesterek előtt is. Akik munkájukkal építették fel az országot, a Parlamenttől az Operaházig. Ők voltak azok, akik a szocializmus éveiben is átmentették a tudást, a mesterség szeretetét és a vállalkozói szellemet, így lett mire építeni 1990 után.

Gazdasági alapkövek és jövőbe mutató tervek

Az IPOSZ az elmúlt 35 évben megkerülhetetlen szereplővé vált a magyar gazdaságban. Részt vett a szakképzés megújításában, segített a gazdasági válságok idején, és folyamatosan párbeszédet folytat a kormánnyal. Orbán Viktor is kiemelte a kormány stratégiai célját, miszerint a magyar vállalkozások terhei alacsonyak maradjanak, a finanszírozási lehetőségeik bővüljenek, és előnyből indulhassanak a külföldi versenytársakkal szemben.

A jövőre nézve az IPOSZ elnöke kulcsfontosságúnak tartja a fiatalok megnyerését a szakmák számára, a technológiai fejlesztéseket és a környezettudatos, zöld megoldások terjesztését. Mindezek a célok azt mutatják, hogy a szövetség nem ragadt le a múltban, hanem aktívan formálja a jövőt.

A rendezvény végszava ismét Németh László elnöké volt, aki hangsúlyozta: a magyar iparosság mindig is a nemzet tartóoszlopa volt, és marad is. Ez a gondolat egyben üzenet is mindazoknak, akik ma családi vállalkozásaikkal, kitartásukkal és szorgalmukkal nap mint nap építik az országot.

Forrás: MTI

