A legbátrabb kutyák sem képesek megbirkózni vele

Szilveszter környékén évek óta egyre több kutya és macska is tűnik el otthonról. A zaj miatt megijedt állatok sok esetben csak elkóborolnak, de van, hogy fennakadnak a kerítésen vagy autó elé futnak.

„A szilveszteri időszakhoz kapcsolódó petárdázások, tűzijátékok olyan hanghatással, fényhatással és légnyomás különbséggel járnak, amelyekhez egy átlag kutya nincs hozzászokva. Ráadásul olyan mennyiségben és sűrűségben érkeznek ezek a zavarok és stressz okozó tényezők, amelyeket még a legbátrabb kutyák, illetve nem csak a kutyák, hanem egyéb állatok sem tudnak feldolgozni” – emelte ki Schneider Kinga, a Noé Állatotthon Alapítvány szóvivője.

Az elkóborolt állatokat könnyebb megtalálni, ha bennük lévő mikorchip alapján a gazda adatai is lekérhetőek. A Mol idén kezdte el chipleolvasókkal ellátni benzinkutait, decemberben, a szilveszterre készülve azonban újabb csaknem 50 töltőállomáson tudják visszajuttatni az állatokat gazdájukhoz.

„Egy évvel ezelőtt léptünk egy nagyot év elején, amikor minden töltőállomásukat kutyabaráttá alakítottuk át. Ez volt a következő lépés, amikor a töltőállomásaink egy részét ilyen ingyenes mikrochip-leolvasóval szereltük föl. Azt látjuk, hogy egyrészt sokan vannak a kutyások, fontos családtag a kutya, és, amikor együtt utaznak, akkor is tudjunk nekik segíteni és, amikor pedig baj van és a családtól elszökik, nem talál vissza, akkor is lehetőség legyen arra, hogy segítsünk” – nyilatkozta Orosz András, a Mol kiskereskedelmi igazgatója.

Tatán tűzijátékozás már nem ijeszti meg az állatokat, a pirotechnikai eszközök használatát ugyanis rendeletben tiltotta meg az önkormányzat. „Tata számára ilyen szempontból ez nem csak a vadludak védelmét jelenti az idei Szilveszteren, hanem a kutyáknak a védelmét is, vagy a kutyatartók védelmét is, de ahogy kaptam a visszajelzéseket, nemcsak ők, hanem a kisgyermekes szülők is és az idős emberek nagy része is nagy-nagy köszönettel fordult felénk” – emelte ki Michl József polgármester.

Az állatvédők arra figyelmeztetnek, hogy a gazdák ne hagyják kint az állataikat estére és sétáltatáskor is pórázon vigyék őket.