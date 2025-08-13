A LázárLIVE-ban feltett kérdések nem maradnak válasz nélkül + videó

Az elmúlt évtizedek tartós aszálya súlyosan megviselte a magyar táj vízháztartását. Most azonban fordulat jöhet. A "Vizet a Tájba" program a Hortobágyon is elindult, hogy visszahozza a víz éltető erejét, és új életet adjon a pusztának.

Orbán Viktor: Ezt a háborút Oroszország megnyerte, Ukrajna pedig elveszítette

A kérdés csak az, hogy a nyugatiak, akik az ukránok mögött vannak, mikor és milyen körülmények között ismerik be, hogy ez megtörtént, és mi következik mindebből. - írta a Facebookon a miniszterelnök.