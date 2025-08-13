A LázárLIVE-ban feltett kérdések nem maradnak válasz nélkül + videó

Az amerikai külügyminisztérium 2024-es emberi jogi jelentése szerint Magyarországon stabil az emberi jogi helyzet, van sajtó- és szólásszabadság, a kormány pedig tiszteletben tartja az állampolgári jogokat. A dokumentum élesen cáfolja az ellenzéki és brüsszeli narratívákat, miszerint hazánk nem jogállam.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az elmúlt évtizedek tartós aszálya súlyosan megviselte a magyar táj vízháztartását. Most azonban fordulat jöhet. A "Vizet a Tájba" program a Hortobágyon is elindult, hogy visszahozza a víz éltető erejét, és új életet adjon a pusztának.