A lázadó rapper, aki most hidat épít: Dopeman a társadalmi megbékélésért alapított polgári kört

Dopeman, a magyar rapvilág ikonikus lázadója új fejezetet nyitott: "DopeArcok – A csendes többség" néven saját Digitális Polgári Kört alapított. - írta meg a Bors. A célja nem kevesebb, mint a társadalmi megbékélés segítése, egy olyan platform létrehozása, ahol a kritikus és a kormánypárti hangok is helyet kapnak. A kezdeményezést Orbán Viktor is támogatja.

A lázadóból hídépítő: Dopeman új küldetése

Pityinger László "Dopeman" sosem a simulékonyságáról volt híres. Most azonban egy olyan lépésre szánta el magát, ami sokakat meglephet, de ami tökéletesen megmutatja a Digitális Polgári Körök valódi lényegét. Miután csatlakozott az első számú körhöz, a rajongói biztatására megalapította a sajátját, a "DopeArcok"-ot. A célja, ahogy a TV2-ben elmondta, nem a napi politikai sárdobálás, hanem valami sokkal több: "Én inkább egy kicsit spirituális szintre emelném ezt a történetet. A cél, hogy segítsem a társadalmi megbékélést."

A csendes többség platformja: Ahol a párbeszéd számít, nem a pártkönyv

És mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, amit a józanul gondolkodó, a mindennapok harcaiban megfáradt "csendes többség" a legjobban hiányol: a normális, épkézláb beszélgetést. "Nálunk van helye kritikus hangnak és van helye kormánypárti hangnak is" – hangsúlyozta Dopeman. Ez a kezdeményezés tehát nem egy újabb Fidesz-klub, hanem egy valódi polgári platform, ahol az embereket nem az alapján ítélik meg, hogy milyen a pártállásuk, hanem az alapján, hogy képesek-e kulturáltan vitázni és közös nevezőt keresni.

A miniszterelnöki támogatás: A nyitottság bizonyítéka

A kezdeményezés erejét mutatja, hogy azt maga Orbán Viktor miniszterelnök is támogatja. Dopeman elárulta, személyesen is beszélgetett a kormányfővel, aki megerősítette: a Digitális Polgári Körök nem kizárólag kormánypárti arcoknak szólnak. Ez a nyitottság az, ami megkülönbözteti a nemzeti oldalt a kirekesztő, csak a saját véleményüket elfogadó baloldali csoportoktól. A rapper, aki magát "pragmatikus embernek" tartja, és azt mondja, "az én szavazatomért meg kell harcolni", pontosan ezt az "emberi gangot", a párbeszéd lehetőségét látta meg a kezdeményezésben.

A valóság felismerése: Több mint politika

Dopeman őszintén beszélt arról is, hogy bár nem elkötelezettje egyetlen pártnak sem, elismeri Orbán Viktor képességeit és "történelmi nagyságát". Szerinte a realista látásmód alapján ma Magyarországon a miniszterelnök a legjobb választás. Ez a fajta pragmatikus, a valóságot elismerő gondolkodás az, ami a Digitális Polgári Körök lényegét adja. Nem egy szekta, hanem egy közösség, ahol a józan ész és a nemzeti érdek felülírja a pártpolitikai csatározásokat. És ahogy Korda György vagy Gregor Bernadett csatlakozása is mutatja, egyre többen ismerik fel: itt a helye mindenkinek, aki tenni akar a hazáért.

Fotó: Dopeman/Facebook