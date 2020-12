A látogatási tilalom ellenére akart bejutni a szekszárdi kórházba Hadházy Ákos

2804 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 288 567-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 144 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 7381-re emelkedett. Együtt újra sikerülni fog, Magyarország le fogja győzni a koronavírus-járvány második hullámát is - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője szerdán, a parlamenti ülésszak végén tartott budapesti sajtótájékoztatón. A járvány elleni egészségügyi védekezés fenntartása érdekében a kormány újabb fél évre meghosszabbította a járványügyi készültséget – mondta Gál Kristóf, az ORFK szóvivője a az operatív törzs tájékoztatóján. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben továbbra is érvényben van a látogatási és kijárási tilalom a szociális intézményekben, idősotthonokban - mondta az operatív törzs nevében megszólaló Galgóczi Ágnes, az NNK járványügyi osztályvezetője. A téli szünetben minden iskolát és óvodát ki kell takarítani, ahol szükséges, a munkába a honvédséget is bevonják – mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján. Újabb, a járvány elleni védekezésben részt vevő foglalkozási csoportoknak, mások mellett a szociális dolgozóknak biztosít ingyenes utazási kedvezményt a kormány egy szerdától hatályba lépett kormányrendelet szerint. Megszűnik a börtönbiznisz - erről döntött ma az Országgyűlés. Magyarország kormánya hivatalos közösségi oldalán azt írta: az elítélteknek járó kártalanítások helyett a bűncselekmények áldozatainak segítését, igényeik érvényesítését helyezik a középpontba. Nyelvi eszköznek tartja a zsidózást Ferencváros liberális polgármestere. Baranyi Krisztina az ATV-ben azt mondta, hogy a burkolt érv és nyelvkészlet Magyarországon megszokott. Szerinte ő nem zsidózott és nem sértett meg senkit. Négy helyszínen öt napon át ingyenes önkéntes szűrést biztosít a Fővárosi Önkormányzat budapesti polgároknak - közölte a főpolgármester a Facebookon. A téli szünetben minden iskolát és óvodát ki kell takarítani, ahol szükséges, a munkába a honvédséget is bevonják - mondta a köznevelésért felelős államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján. Ahogy 2013 óta minden évben, 2019-ben is hatékonyan, eredményesen és sikeresen gazdálkodott a Magyar Nemzeti Bank - mondta Matolcsy György, az MNB elnöke. Jövőre a katások nyolcvan százaléka, több mint 340 ezer vállalkozás pontosan ugyanúgy adózik, mint eddig - mondta a Magyar Nemzetnek Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Két bajor vállalattal - a Rosenbergerrel és a Knaus Tabberttel - állapodott meg a kormány újabb magyarországi beruházásokról - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az új migrációs akcióterv sokkal inkább a betelepítés tömegessé válását, mintsem az illegális migráció megállítását garantálná. Nem zárja ki az Európai Néppárt Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselőt a soraiból, de korlátokat szabnának további tevékenységére. A BMW debreceni üzeme lesz a kulcspontja a német autógyártó társaság elektromobilitásra épülő stratégiájának - mondta Szijjártó Péter Münchenben, a vállalat vezetőivel folytatott megbeszélése után. Hidvéghi Balázs: Az európai állam- és kormányfők kimondták, hogy egy világjárvány idején nem ideológiai háborút kell folytatni, hanem az embereknek és a gazdaságnak kell segíteni. A Fidesz a leghatározottabban elítéli a Kárpátalján élő magyar nemzeti közösség ukrán hatóságok általi sorozatos, immár folyamatosnak tekinthető zaklatását. A bukaresti törvényszék jogerős ítélete szerint a romániai korrupcióellenes ügyészségnek folytatnia kell a nyomozást azzal kapcsolatban, hogy Csíkszereda városa törvényesen vásárolta-e meg a városközpontban levő Szakszervezetek Művelődési Házát. Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén elfogadta a REACT-EU elnevezésű intézkedéscsomagot, amely 47,5 milliárd euróval segíti az Európai Unió régióit a járványügyi válság közvetlen hatásainak ellensúlyozásában - közölte az uniós parlament. Az Európai Parlament a brüsszeli plenáris ülésén jóváhagyta a jogállamisági feltételrendszerről szóló, az uniós források védelmét szolgáló rendeletet - közölte az uniós parlament. Az Európai Unió olyan új mechanizmussal szerelkezett fel, amellyel képes megvédeni költségvetését, pénzügyi érdekeit és értékeit a jogállamiság sérüléseivel szemben - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. A maszk viselésének fontosságára hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet közleménye, amely a maszkviselésre szólít fel a családi karácsonyi összejövetelek idejére is, továbbá a koronavírus-járvány harmadik hullámára figyelmeztet. Ursula Von der Leyen hangsúlyozta, a jogszabály január elsejével lép érvénybe, ami azt jelenti, hogy bármilyen jogsértés történik az unióban, azt az Európai Bizottság azonnal vizsgálni fogja a jog és a törvény tiszteltben tartása mellett. Több európai ország is visszatoloncolja Afganisztánba azokat a migránsokat, akiknek menedékkérelmét korábban elutasították. A deportálást a koronavírus-világjárvány miatt kellett leállítani. A koronavírus-járvány hivatalosan regisztrált fertőzöttjeinek száma 73,4 millióra nőtt a világban, a halálos áldozatoké pedig 1,6 millióra a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ismét felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése Csehországban. Kedden 7889 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok, ami 2700-zal több, mint hétfőn, és 2000-rel több, mint egy hete. Betiltotta az ünnepi rendezvényeket, köztük a szilveszteri mulatságokat és a vallási ünnepségeket is az észak-macedón kormány. Ukrajnában ismét tovább nőtt, és szerdára meghaladta a 10 és fél ezret az egy nap alatt feljegyzett új fertőzöttek száma, emellett rekordmagas számú, több mint háromezer beteg került kórházba. Több mint négyszáz tagot számláló gyerekpornó-hálózatot számolt fel az olasz rendőrség egy két éven át tartó titkos nyomozás eredményeképpen - jelentették be hivatalosan. A második világháború emberveszteségénél is súlyosabbnak nevezte a koronavírus-járványban február vége óta Olaszországban elhunyt majdnem 66 ezer beteget Walter Ricciardi orvosprofesszor, aki azonnali és országos zárást sürgetett. Ismét megközelítette az ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak napi száma Németországban, ahol szerdán a társadalmi és gazdasági élet legtöbb területét befagyasztó korlátozásokat vezettek be a vírus rohamosan gyorsuló terjedése miatt. A levegő szennyezettsége okozta egy kislány halálát Londonban - állapította meg egy brit halottkém. Először fordult elő, hogy a légszennyezettséget nevezték meg egy személy halálának okaként Nagy-Britanniában. Az Egyesült Királyság után az Egyesült Államokban és Kanadában is megindult a koronavírus-vakcinával történő oltás. A Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett vakcinát elsőként az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok lakói kaphatják meg. Egy hét alatt csaknem 140 ezren kapták meg az új típusú koronavírus elleni oltást az Egyesült Királyságban - közölte a brit oltási program irányításáért felelős államtitkár. A Fosun sanghaji székhelyű gyógyszercég bejelentette, hogy százmillió dózis koronavírus elleni vakcina behozataláról kötött megállapodást a német BioNTech gyógyszergyártóval, amely az amerikai Pfizerrel közösen fejlesztette ki oltóanyagát. Az Európai Unió elhalasztja az Etiópiának nyújtott mintegy 90 millió euró összegű pénzügyi támogatás folyósítását az észak-etiópiai Tigré tartományban kirobbant katonai konfliktus miatt - derült ki egy uniós belső dokumentumból. Jair Bolsonaro brazil elnök, Donald Trump amerikai elnök egyik legjelentősebb latin-amerikai szövetségese is gratulált Joe Biden megválasztott elnöknek az elnökválasztási győzelméhez. Átvették az Európai Parlamentnek a gondolat szabadságáért, az emberi jogok védelméért odaítélhető Szaharov-díját a fehéroroszországi demokratikus ellenzék képviselői, köztük Szvjatlana Cihanouszkaja, korábbi ellenzéki jelölt. Megérkezett Szaúd-Arábiába az első, koronavírus elleni vakcinaszállítmány - jelentette be szerdán Taufik ar-Rabía szaúdi egészségügyi miniszter. Őrizetbe vett a rendőrség kedden egy török férfit, aki 24 szír határsértőt akart Nyugat-Európába csempészni - tájékoztat a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Vádat emeltek egy Angliában élő nővel szemben, aki hat éven át jogosulatlanul vett fel családi pótlékot - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség. Gyermekpornográfia és szexuális erőszak gyanúja miatt őrizetbe vett a rendőrség egy budapesti férfit, akire az Interpol hívta fel a nyomozók figyelmét. A 46 éves gyanúsítottat ügyészségi indítványra letartóztatta a bíróság. Több mint 300 millió forintos pénzmosás és közokirat-hamisítás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. NIF: Birtokba vehetik az autósok az M85-ös gyorsforgalmi út Sopron-kelet és Csorna-nyugat közötti szakaszát. A 153,2 milliárd forint költségvetési forrásból megvalósult beruházással 45 percre csökken a menetidő Sopron és Győr között. Az azonnali kárelhárítást a szakemberek igyekeznek vasárnapig befejezni, ám a teljes kármentesítés és a helyreállítás várhatóan évekig is eltarthat a Ráckevei-Soroksári Duna-ágon történt olajszennyezés után - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A „30 éve szabadon” emlékévhez kapcsolódóan az első szabadon választott magyar kormány tagjairól bocsátott ki 10 bélyegből álló alkalmi bélyegkisívet a Magyar Posta. Szép győzelmek után mindhárom szerdán érdekelt magyar szabadfogású birkózó kikapott a negyeddöntőben a belgrádi világkupa-viadalon. Férfi vízilabda BL: Barceloneta - Dinamo Tbiliszi 17:05 A Magyar Tenisz Szövetség elnöksége Sütő Csillát nevezte ki az MTSZ főtitkárának. Az Európai Úszó Szövetség elkészítette a női vízilabda Euroliga selejtezőcsoportjainak beosztását, valamint kisorsolta a férfi Eurokupa nyolcaddöntőjének párosítását.