Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 14. Kedd Helén napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A láthatatlan ellenség visszatért: Ne vegyük félvállról, az őszi járványszezon berúgta az ajtót!

2025. október 14., kedd 18:00 | Világgazdaság

Korán és rendkívül erősen indult az őszi járványszezon Magyarországon. A légúti figyelőszolgálat első heti, felkavaró adatai szerint több mint 200 ezer ember fordult orvoshoz, a beküldött minták közel 20 százalékában pedig a Covid-19 vírust azonosították. A leginkább veszélyeztetettek a gyerekek és az idősek.

  • A láthatatlan ellenség visszatért: Ne vegyük félvállról, az őszi járványszezon berúgta az ajtót!

Korán és rendkívül erősen indult az őszi járványszezon Magyarországon. A légúti figyelőszolgálat első heti, felkavaró adatai szerint több mint 200 ezer ember fordult orvoshoz, a beküldött minták közel 20 százalékában pedig a Covid-19 vírust azonosították. A leginkább veszélyeztetettek a gyerekek és az idősek.

A hidegzuhany: A számok, amik nem hazudnak

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint az őszi járványszezon "berúgta az ajtót". Szeptember 29. és október 5. között döbbenetesen sok, 203 800 ember fordult orvoshoz akut légúti fertőzéssel, és ezen felül 24 600 influenzaszerű megbetegedést is regisztráltak. A legriasztóbb adat azonban az, hogy a laboratóriumba küldött minták közel 20 százalékában a SARS-CoV-2 koronavírust, vagyis a Covid–19 kórokozóját mutatták ki. Ez egyértelműen jelzi, hogy a vírus ismét erőre kapott és aktívan terjed a lakosság körében.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben? A gyerekek és az idősek a célkeresztben

Ahogy azt a családjukért felelősséget érző olvasóink is tudják, egy járványban a legfontosabb a legvédtelenebbek óvása. A friss adatokból kiderül, hogy a kórházba került súlyos betegek csaknem fele 60 év feletti, minden harmadik pedig kétévesnél is fiatalabb volt. Az akut légúti fertőzések esetében a betegek 43 százaléka volt 14 év alatti. Ezek a számok azt mutatják, hogy a vírusok most leginkább a zárt közösségekben, az óvodákban, iskolákban és az idősotthonokban terjedhetnek a leggyorsabban.

Mit hoz a jövő, és hogyan védekezhetünk? Az első lépések már megtörténtek

A szakértők a következő hetekben a fertőzések számának további gyors növekedésére számítanak. A megelőzés és a tudatosság most fontosabb, mint valaha. Az első óvintézkedések már meg is történtek: Szegeden például az Anna Fürdő gyógyászati részlegén október 20-tól ismét kötelező lesz a maszkviselés. Ez is jelzi, hogy komolyan kell venni a helyzetet. A legjobb, amit tehetünk, a gyakori kézmosás, a vitaminok pótlása, és ha tüneteket észlelünk, maradjunk otthon, hogy ne adjuk tovább a fertőzést. A "hiszem, ha látom" elve a vírusok világában nem működik – a láthatatlan ellenség ellen csak a józan ésszel és az elővigyázatossággal védekezhetünk.

 Vigyázzunk egymásra! Olvassa el a legfontosabb tudnivalókat az őszi járványszezonról és a védekezés lehetőségeiről!

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva

További híreink

Időjárás: dermesztő fordulat jön, a hét közepén akár -2 fok is lehet!

Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?

Teljes szégyen: Vilmos herceg és Katalin ereiben megfagyott a vér

Sosem süllyedt még ilyen mélyre magyar világbajnok

Áll a bál a portugál-magyar meccs előtt, azonnal hazaküldték a válogatott játékost

Brüsszel hoppon maradt, Trump megnevezte, ki segíthet az orosz-ukrán háború lezárásában

Emberi hiba vagy rendszerhiba? Keresik a felelőst a szlovákiai vonatkatasztrófánál

Olvasóink nagy része Rossi egyik alapemberét kihagyná a lisszaboni kezdőcsapatból

Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó

További híreink

Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott válogatott összetételén

Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó
2
Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó
3
Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?
4
Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott a válogatott összetételén
5
Bóka János: Varga Judit kiállása erősít minket + videó
6
Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről
7
100 százalékban mögötted állunk – Trump Orbán Viktort méltatta + videó
8
Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó
9
Szentkirályi Alexandra: „Péter, az alelnököd buktatott le, hogy hazudsz!” + videó
10
A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!