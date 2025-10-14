A láthatatlan ellenség visszatért: Ne vegyük félvállról, az őszi járványszezon berúgta az ajtót!

Megosztás itt:

Korán és rendkívül erősen indult az őszi járványszezon Magyarországon. A légúti figyelőszolgálat első heti, felkavaró adatai szerint több mint 200 ezer ember fordult orvoshoz, a beküldött minták közel 20 százalékában pedig a Covid-19 vírust azonosították. A leginkább veszélyeztetettek a gyerekek és az idősek.

A hidegzuhany: A számok, amik nem hazudnak

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint az őszi járványszezon "berúgta az ajtót". Szeptember 29. és október 5. között döbbenetesen sok, 203 800 ember fordult orvoshoz akut légúti fertőzéssel, és ezen felül 24 600 influenzaszerű megbetegedést is regisztráltak. A legriasztóbb adat azonban az, hogy a laboratóriumba küldött minták közel 20 százalékában a SARS-CoV-2 koronavírust, vagyis a Covid–19 kórokozóját mutatták ki. Ez egyértelműen jelzi, hogy a vírus ismét erőre kapott és aktívan terjed a lakosság körében.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben? A gyerekek és az idősek a célkeresztben

Ahogy azt a családjukért felelősséget érző olvasóink is tudják, egy járványban a legfontosabb a legvédtelenebbek óvása. A friss adatokból kiderül, hogy a kórházba került súlyos betegek csaknem fele 60 év feletti, minden harmadik pedig kétévesnél is fiatalabb volt. Az akut légúti fertőzések esetében a betegek 43 százaléka volt 14 év alatti. Ezek a számok azt mutatják, hogy a vírusok most leginkább a zárt közösségekben, az óvodákban, iskolákban és az idősotthonokban terjedhetnek a leggyorsabban.

Mit hoz a jövő, és hogyan védekezhetünk? Az első lépések már megtörténtek

A szakértők a következő hetekben a fertőzések számának további gyors növekedésére számítanak. A megelőzés és a tudatosság most fontosabb, mint valaha. Az első óvintézkedések már meg is történtek: Szegeden például az Anna Fürdő gyógyászati részlegén október 20-tól ismét kötelező lesz a maszkviselés. Ez is jelzi, hogy komolyan kell venni a helyzetet. A legjobb, amit tehetünk, a gyakori kézmosás, a vitaminok pótlása, és ha tüneteket észlelünk, maradjunk otthon, hogy ne adjuk tovább a fertőzést. A "hiszem, ha látom" elve a vírusok világában nem működik – a láthatatlan ellenség ellen csak a józan ésszel és az elővigyázatossággal védekezhetünk.

Vigyázzunk egymásra! Olvassa el a legfontosabb tudnivalókat az őszi járványszezonról és a védekezés lehetőségeiről!

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva