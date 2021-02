A látássérültek mindennapjait segítő szolgáltatásokra lehet pályázni

A miniszterelnök szerint könnyítésről egyelőre nem lehet beszélni, de az idősotthonokban lakók látogatásának kérdését meg fogják fontolni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookra feltett videójában. 2855 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 410 129-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 102 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 552-re emelkedett. Háromnapos járványügyi szakértői konzultációsorozata keretében elsőként az Egészségügyi Tudományos Tanács elnökségével tárgyalt Orbán Viktor. A miniszterelnök a tanácskozás után azt mondta: óvatosságra intenek a szakemberek. Mindaddig nem fognak javulni a járványügyi adatok, amíg kellő számú ember meg nem kapja a védőoltást - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Több mint 800 ezerre nőhet a beoltottak száma a következő hétben - jelentette be a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkár. György István kiemelte: hazánkban jóval az uniós átlag felett van az oltottsági arány, szerdától pedig a kínai vakcinával minden háziorvos 55 embert tud beoltani. A koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló törvény elfogadásával az Országgyűlés megteremtette a jogi lehetőséget a kormány számára a további hatékony védekezésre - közölte Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A járvány elleni védekezésben nem számíthatnak a baloldalra a magyar emberek - mondta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciószóvivője. Eddig mintegy 890 ezer ember oltásához elegendő koronavírus elleni vakcina érkezett Magyarországra - közölte a koronavirus.gov.hu Szerdától a háziorvosok praxisonként átlagosan 55 idős embert tudnak beoltani a Sinopharm kínai gyógyszergyártó cég koronavírus elleni oltóanyagával - mondta Szentiványi Mátyás Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója közölte: az OGYÉI megadta a Sinopharm vakcinára az engedélyt, a Népegészségügyi Központ pedig elvégezte azokat a laborvizsgálatokat, amelyeket előírtak a számukra. Ütemesen nő a konzultációban résztvevők száma, a legfrissebb összesítés szerint meghaladta a 350 ezret a kérdőívet kitöltők száma - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A Mi Hazánk Mozgalom elutasítja az oltási igazolvány bevezetését - közölte a párt elnöke. A Pesti Srácok.hu értesülése szerint jogtalanul kaphattak koronavírus elleni oltást a Pesti úti Idősotthon egyes vezetőinek nem veszélyeztetett korú rokonai. A portál úgy fogalmaz: miközben a baloldaliak továbbra is az oltás ellen kampányolnak, az általuk felügyelt intézményekben a szabályokat figyelmen kívül hagyva kapnak vakcinát a hozzájuk közel állók. Soron kívüli nemzetbiztonsági átvilágítást kezdeményeznek a jobbikos Stummer Jánossal szemben - írja a Magyar Nemzet. Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ellenzéki elnöke azt állította: titkosítva, Orbán Viktor számára épülne külön bejáró a Puskás Arénához. Szabálytalan és tisztességtelen a DK nyugdíjasok helyzetéről szóló online konzultációjának adatkezelése - mondta a Hír Tv híradójának a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Mentesülnek a bölcsődei térítési díj megfizetése alól a három vagy több gyermeket nevelő szülők - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. Orbán Viktor miniszterelnök Olivier Ginon-nal, a Hungexpót üzemeltető francia GL events cégcsoport elnökével tárgyalt. A megbeszélésen a magyar gazdaság újraindításáról, ezen belül is a rendezvényszervező szektor talpra állításáról volt szó. A Gazdaság-újraindítási Akcióterv részeként a keretösszeg 20 milliárd forintos emeléséről döntöttek a cégek környezetbarát beruházásait támogató pályázatnál - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter közösségi oldalán. Meghaladja az egymilliót azoknak a száma, akiknek a munkahelyét megvédte a kormány - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Magyarország az egyetlen az Európai Unióban, amely meg tudja adóztatni a nemzetközi digitális óriásvállalatokat, miután a magyar reklámadótörvényt az Európai Bíróság mellett a magyar Kúria is megfelelőnek ítélte - mondta Izer Norbert a Magyar Nemzetnek. Több mint 28 ezer új lakás épült Magyarországon 2020-ban, ez 11 éves rekordot jelent - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalán megjelent rövid videóüzenetében. A NATO finanszírozásában új katonai tábor épül a Veszprém megyei Gyulafirátót határában - írja a Magyar Hírlap. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának munkáját egyre több kritika éri, egyebek között a kezdeményezések és programok átpolitizáltsága miatt, pedig a tanács nem válhat olyan fórummá, amelyen folyamatosan megbélyegeznek bizonyos országokat - mondta Szijjártó Péter Az új bukaresti koalíciós kormány egyik fontos célkitűzése, hogy még idén lezárja az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmust, és elérje Románia felvételét a schengeni övezetbe - mutatott rá Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. A világon több mint 112 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma csaknem 2,5 millió, a gyógyultaké 63,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Unió kiemelt feladata továbbra is a koronavírus elleni oltási kampány fokozása, aminek érdekében fel kell gyorsítania a vakcinák engedélyezési folyamatát, valamint gyártásukat és szállításukat - hangsúlyozta az Európai Tanács elnöke. Folyamatosan nő a beoltottak száma Szerbiában, a nyugat-balkáni országban eddig 1 275 844 adag oltóanyagot használtak fel, ugyanakkor az új fertőzöttek száma is növekszik. Romániában az utóbbi hetek stagnálása után ismét gyorsulni kezdett a koronavírus-járvány terjedése, meghaladta a húszezret a járvány halálos áldozatainak száma. Németország meghosszabbította Csehországgal és az ausztriai Tirol tartománnyal közös határszakaszának fokozott ellenőrzését, amelyet az új koronavírus-mutációk terjedése miatt vezettek be. A spanyol kormány 11 milliárd euró értékű újabb mentőcsomaggal segíti a vállalkozásokat - jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök. Az ír kormány bejelentette, hogy a tervezettnél egy hónappal tovább, legalább április 5-ig meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatt január 6-án elrendelt zárlatot, mindazonáltal fokozatosan megnyitják az általános és középiskolákat. A dán parlament nagy többséggel elfogadott egy új járványügyi törvényt, amely tág teret ad a parlamentnek abban, hogy milyen szigorú korlátozásokat vezessenek be a koronavírus elleni hatékony küzdelem érdekében. Járványügyi korlátozásokról döntött az izraeli kormány a hétvégi purim örömünnep idejére - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Ghána kapja az első szállítmányt a COVAX vakcinaelosztó kezdeményezés keretében, a koronavírus elleni ingyenes oltóanyagok szerdán érkezhetnek meg a nyugat-afrikai országba - jelentette be az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Gyermekalapja. Az Egyesült Államok szeretne újra tagja lenni az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának - közölte Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Ismét kiéleződtek a harcok a kelet-ukrajnai frontvonal mentén, ahol az ellenséges támadások következtében egy ukrán katona életét vesztette, ketten pedig megsebesültek - közölte az ukrán hadműveleti erők parancsnoksága. Ezrek tüntettek Mianmarban a junta ellen, a megmozdulásokon nagy számban vettek részt nemzeti kisebbségek is, amelynek tagjai egyebek közt a 2008-ban elfogadott, a hadsereg által írt alkotmány eltörlését és szövetségi állam kialakítását is követelték. Összehangolt lázadásban és szökési kísérletekben meghalt 62 ember három ecuadori börtönben, ami a quitói kormány szerint bűnbandák műve volt. A venezuelai parlament felszólította kedden a kormányt, hogy utasítsa ki az országból az Európai Unió caracasi nagykövetét, megtorlásul azért, hogy az EU a minap újabb venezuelai tisztségviselőket sújtott szankciókkal. Folytatólagosan elkövetett szeméremsértés és aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés miatt felfüggesztett börtönre ítélte Donáth Lászlót a bíróság – tudta meg a PestiSrácok.hu. A portál szerint a volt MSZP-s politikust tárgyalás mellőzésével, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ítélték el. Szombatig országszerte kedvezőtlen maradhat a levegő minősége - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az idei gépjárműadóról szóló határozatokat február közepétől kezdi kézbesíteni a Magyar Posta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megbízása alapján - közölte a NAV. Labdarúgó MOL Magyar Kupa: Mezőkövesd Zsóry FC - Diósgyőri VTK 2:0 A Brassó nyerte a jégkorong Erste Liga alapszakaszát, miután 7:3-ra legyőzte vendégét, a Gyergyói HK-t. A Sopron Basket rendezi a női kosárlabda Euroliga egyik negyeddöntős buboréktornáját március 17-től 19-ig.