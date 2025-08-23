Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 23. Szombat Bence napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A lángoló buszok botránya Budapesten: Senki nem vállalja a felelősséget, az utasok veszélyben vannak?

2025. augusztus 23., szombat 11:00 | Magyar Nemzet

Döbbenetes: a BKV buszok háromnegyede alkalmatlan vagy javításra szorul, mégis utcára küldik őket! Tűzveszély, káosz és hárítás – a főpolgármester és a BKV vezetése a kormányra mutogat, miközben Rákosrendezőre költötték a buszvásárlásra szánt milliárdokat. Kattints, és tudd meg, miért kockáztatják a budapestiek biztonságát!

  • A lángoló buszok botránya Budapesten: Senki nem vállalja a felelősséget, az utasok veszélyben vannak?

Abból, hogy az elmúlt hetekben több busz is kigyulladt, egyértelműen látszik: komoly problémával állunk szemben. A kormányhivatal négy telephelyen is folytatott vizsgálatot. Az ellenőrzött buszok 22 százalékát kitiltották a forgalomból, a 28 százalékát harminc napon belüli műszaki szemlére kötelezték, 28 százalék esetében azonnali javítást rendeltek el, és mindössze 22 százalékot találtak műszakilag megfelelő állapotban – ismertette a fővárosban kialakult kaotikus állapotokat lapunknak Lehoczki Ádám.

A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője kiemelte, a kormányhivatal vizsgálata után felmerül a személyes mulasztás kérdése, valamint a főváros értelmetlen kiadásai okozta forráshiány. A Budapestet a Tisza-frakció támogatásával vezető Karácsony Gergely ugyanis tavaly év végén egy csődköltségvetést fogadtatott el. Ezenkívül a főpolgármester támogatta a jelenleg egy szeméttelepre hasonlító Rákosrendező megvételét.

Rákosrendező ára bőven fedezte volna a buszok megfelelő karbantartását vagy cseréjét, de akár több száz új buszt is vehetett volna ebből a pénzből – mutatott rá Lehoczki, majd hozzátette: úgy tűnik, hogy sem a főpolgármester, sem a BKV vezetői nem vállalják a felelősséget. Karácsony Gergely szokás szerint hárít és a kormányra mutogat, holott hat éve ő vezeti a fővárost. A képviselő szerint ugyanakkor lenne megoldás a kialakult áldatlan állapotok felszámolására.

– Mi már többször is javasoltuk, hogy a Fővárosi Közgyűlés a jelenlegi csődköltségvetés helyett alkosson új költségvetést, amely biztosítja a város, benne a közösségi közlekedés megfelelő működését, azonban a Tisza Párt és a főpolgármester ezt megakadályozta. Márpedig mindaddig, ameddig a városnak nincs megfelelő költségvetése, lehetetlen a várost elfogadhatóan működtetni – hangsúlyozta a politikus.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MNO

További híreink

Vajna Tímea végre megmutatta, amire mindenki várt – képek

Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

Mándoki László döbbenetes kijelentése: „Szégyen ez az én generációmnak!”

Willi Orbán egy dolognak örülhetett a Bayern elleni kiütéses vereség után, válságértekezlet Lipcsében

Akiknek sosem csal a megérzése: ezeknek a csillagjegyeknek félelmetesen jó az intuíciója

Hihetetlen változáson ment keresztül egy év alatt a ringet messzire elkerülő Helif

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

Sírva búcsúzott a szurkolóktól a PSG megalázott sztárfocistája – videó

Ukrán zsarolás: Magyarország a célkeresztben

További híreink

Aranyeső Milánóban: Csikós és Csizmadia világraszóló diadala a kajak-kenu vb-n

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen
2
Ukrán zsarolás: Magyarország a célkeresztben
3
Trump két héten belül eldönti: Szankciók, vámok vagy totális fordulat az ukrán-orosz háborúban
4
Vezércikk – Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket + videó
5
Égen-földön keresik a 12 éves Kozák Szántinót
6
„Nagyon dühös vagyok” – üzente Orbán Viktornak Donald Trump
7
Monitor – Von der Leyenék vállat vontak, Trump felháborodott a Barátság-vezeték szétlövése után + videó
8
Felháborodott és médiaterrort emleget a 444 a botrányos Ajsa Luna-megnyilvánulás után + videó
9
Mentő karambolozott a Flórián téren
10
Kína sokkolja Európát: Házhoz viszi az elektromos autóit Európában, miközben elhagyja Amerikát

Legfrissebb híreink

Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó

Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó

 a Trump-adminisztráció nyilvánosságra hozta Ghislaine Maxwell meghallgatásának hanganyagát, amelyből kiderül, hogy Donald Trump semmilyen módon nem érintett a szexuális emberkereskedelem botrányában. Maxwell azt is állítja, hogy nem létezik az a bizonyos "ügyféllista", és Epstein halála sem öngyilkosság volt. Mi állhat a háttérben? Kattints, és ismerd meg a részleteket.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Kocsis Máté - Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát

Kocsis Máté - Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát

 Miután tegnap a forrófejű elvtárs hazudott egy ordasat a honvédségi gépről, nem érte be ennyivel, azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas yachtra, kint a nyílt vízen. Természetesen ez sem volt igaz. - írja a politikus a Facebook bejegyzésében.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!