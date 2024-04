A Lánchíd-botrány főszereplőjét ismét bíróság elé állítják

Megosztás itt:

Május 10-én folytatódik a bíróságon Vig Mór és társai pere. A hídpénzbotrány kulcsfiguráját megközelítőleg negyvenrendbeli csalással vádolják. A bírósági eljárásban Vig esetében tavaly februárban már nem jogerősen döntés született, az exügyvédet, miután mindent beismert, két év börtönbüntetésre ítélték, aminek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztették.

Szökésben az egyik vádlott

Az ítéletet azonban a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte, azzal az indokkal, hogy a sértettek tekintetében a polgári jogi igényről nem döntött az elsőfokú bíróság, amit pótolni kell. Vig ügye így visszakerült elsőfokra, majd a bíróságon a férfi pár hónapja újra elismerte a bűnösségét. A gyors ítélet azonban ezúttal elmaradt, Vignek további tárgyalásokon is részt kell vennie. A praxisától már eltiltott ügyvédnek van két vádlott-társa is, egyikük büntetett előéletű, ráadásul rengeteg csalási ügye miatt jelenleg is szökésben van, nemzetközi körözés van kiadva ellene.

Rengeteg sértett, hetvenmilliós csalás

A bűnügy szálai egészen 2018 szeptemberéig nyúlnak vissza, onnantól kezdve Vig és két barátja a vád szerint szervezetten, több mint fél éven keresztül összesen harminckét sértettet tévesztettek és károsítottak meg, valamint további nyolc személyt kíséreltek meg becsapni. A csaláshoz kellett egy ghánai cég, egy kitalált történet egy dúsgazdag, ám valójában nem létező befektetőről, valamint sok hiszékeny ember. A bűnszövetség a vádirat szerint több mint hetvenmillió forinthoz jutott csalárd módon, illetve további tizenhatmillió forintot is megkíséreltek megszerezni. Egyes károsultak a kicsalt összegeket közvetlenül Vig ügyvédi letéti számlájára utalták, a pénzeket pedig a jogász pár órával az utalások után az irodájához közel eső ATM automatából fel is vette.

