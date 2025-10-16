A kultúra házhoz jön: Történelmi program indul, ami 2000 magyar településre viszi el az operát, a filmet és a hagyományt

Megosztás itt:

Történelmi léptékű kulturális program indul november 1-jével: a kormány csaknem ötmilliárd forintos kerettel indítja el a Petőfi Kulturális Program 2.0-t. Hankó Balázs miniszter szerint a cél, hogy a magyar kultúra közös élménye mindenkihez eljusson, a legkisebb magyarországi falvaktól a Kárpát-medence magyar közösségeiig.

A kultúra házhoz jön: történelmi léptékű bővülés

A kormány 2023-ban indította el a Petőfi Kulturális Programot, amely már az első évében óriási siker volt. Hankó Balázs miniszter bejelentése szerint a program most egy új, még nagyobb léptékű szakaszába lép. A 4,8 milliárd forintos keretből megvalósuló PKP 2.0 célja, hogy a korábbi ezer helyett már kétezer magyarországi és több száz Kárpát-medencei településre juttassa el a minőségi kulturális élményeket. A programhoz csatlakozó intézmények számát is megduplázták, így már 54 kiváló kulturális intézmény vesz részt a nemes küldetésben.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Operától a családfakutatásig

Ahogy azt a magyar kultúrát szerető és értékelő olvasóink is tudják, ez a program nemcsak elvont ígéret, hanem kézzelfogható lehetőségek sokasága. De mit is jelent ez a mindennapokban?

Az Operaház és az Operettszínház előadásai eljutnak a legkisebb településekre is.

A Nemzeti Filmintézet filmvetítéseket és beszélgetéseket szervez országszerte.

A Hagyományok Háza a néptáncot és a népzenét viszi közelebb az emberekhez.

A Magyar Nemzeti Levéltár egy egyedülálló családfakutatási programot indít, segítve az embereket a gyökereik felfedezésében.

A program keretében legalább 30 ezer ember juthat el ingyenesen a legnagyobb nemzeti intézményekbe, a Magyar Nemzeti Múzeumtól a Fővárosi Nagycirkuszig.

A Kormány stratégiája: A nemzet kulturális újraegyesítése

A Petőfi Kulturális Program 2.0 mottója: "a magyar kultúra ott van, ahol te vagy!". Ez a mondat tökéletesen összefoglalja a kormány nemzetpolitikai stratégiájának lényegét. A program nemcsak a vidéki Magyarország kulturális életét pezsdíti fel, hanem a Kárpát-medencei magyar közösségeket is megerősíti, bizonyítva, hogy a magyar nemzet egy és oszthatatlan. Ez a program a legjobb válasz azokra a globalista törekvésekre, amelyek el akarják törölni a nemzeti kultúrákat. A magyar kormány ezzel szemben a kulturális sokszínűség és a nemzeti identitás megőrzésében és megerősítésében hisz.

Ismerje meg a Petőfi Kulturális Program 2.0 részleteit, és legyen részese Ön is a magyar kultúra ünnepének!

Forrás: MTI