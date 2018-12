A kultúra diktatúrája – „Senki se számítson egy vidám olvasmányra”

A kultúra diktatúrája címmel adott ki könyvet Bayer Zsolt és Szakács Árpád. A két szerző eddig megjelent cikkeit foglalta egy kötetbe. Céljuk az, hogy egy olyan missziót teljesítsenek, ami egy teljesen más kultúrafelfogást mutat be a közönségnek, mint ami az eddigi száz évet jellemezte.

Dedikálás, kígyózó sorok a könyvbemutató előtt, Budapesten: Bayer Zsolt és Szakács Árpád közös kötete iránt rengetegen érdeklődtek. A két újságíró már megjelent cikkeit szerkesztette egy kiadásba.

„Senki se számítson egy vidám olvasmányra.”

– A kultúra diktatúrája című kötetet a Magyar Idők főszerkesztője mutatta be. „Amikor ők ezt így egybe szerkesztették, akkor ez még azon túl is egy sokkal mélyebb, sokkal lényegre törőbb, egy sokkal átfogóbb és mindenki számára a megvilágosodás erejével ható képet fejez ki, ez így egybeszerkesztve, aminek egy-egy cseppje volt egy-egy sorozat” – fogalmazott Gajdics Ottó.

A könyv egyik szerzője, Szakács Árpád arról beszélt, hogy szerinte rendszerszinten kell értékelni a kultúrát. „Nem csak azt mutattam be, hogy miközben azt szajkózták, hogy mennyire el vannak nyomva, mennyire nem kapnak lehetőséget, pénzt és hogy milyen diktatúra van Magyarországon, ugye mellé raktam, hogy közben ki mennyi pénzt kap. Ez borzasztó kínos volt ugye, de nyilvános adatokról van szó” – jegyezte meg az újságíró.

A könyv másik szerzője, Bayer Zsolt azt mondta, hogy száz éve folyik már a kultúrharc, csak most vették a bátorságot, hogy felvegyék a kesztyűt, hogy a másik oldalt is megmutassák. „Úgy éreztük a harmadik kétharmados győzelem után, hogy esetleg tán eljött az idő, hogy ebben a bizonyos kultúrában, ami mindig is egy bizonyos kör, egy bizonyos szellemi kör hitbizománya volt, a rendszerváltást megelőzően javarészt” – magyarázta az újságíró.

Bayer Zsolt megjegyezte, hogy szeretnék megmutatni, hogy a magyar kultúrában vannak olyan alkotók, akik értékesek, de nem fogadta el őket az általa emlegetett szellemi kör.