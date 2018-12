A kultúra diktatúrája: darázsfészekbe nyúlt Szakács Árpád és Bayer Zsolt

2018. DECEMBER 7., PÉNTEK BÕSZ ANETT MELLETT EGY MEG NEM NEVEZETT MAGÁNSZEMÉLY IS FELJELENTETTE SZÁVAY ISTVÁN VOLT KÉPVISELÕT KÖZÖSSÉGI ELLENI ERÕSZAK MIATT. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A BUDAPESTI AMERIKAI NAGYKÖVETSÉGEN ÍRÁSBAN NYILVÁNÍTOTT RÉSZVÉTET GEORGE H. W. BUSH EMLÉKE ELÕTT CSÜTÖRTÖKÖN. A KORMÁNYA A ZÉRÓ TOLERANCIA POLITIKÁJÁT KÖVETI AZ ANTISZEMITIZMUS KÉRDÉSÉBEN ÍRTA ORBÁN VIKTOR A ZSIDÓ VILÁGKONGRESSZUS ELNÖKÉNEK. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ ERDÉLYI GAZDASÁGI FEJLESZTÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG ÉS ROMÁNIA KÖZÖS ÉRDEKEIT SZOLGÁLJA. JÖVÕRE ELINDUL A SZEGEDI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON SZABÓ BÁLINT, A MINDENKI SZEGEDÉRT MOZGALOM ALAPÍTÓJA, A SZOCIALISTA BOTKA LÁSZLÓVAL SZEMBEN. KÁSLER MIKLÓS: MAGYARORSZÁG RENGETEGET ÁLDOZ AZ EMBEREK ÉLETÉT JOBBÁ TÉTELÉRE, A KULTÚRA, AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS A SPORT TERÜLETÉN. CSÜTÖRTÖKÖN HIVATALOSAN IS MEGKEZDÕTEK A 2019-ES BÉRTÁRGYALÁSOK A BKV ÉS AZ ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖTT. A MERCEDES ÉS A SZAKSZERVEZETEK KÉPVISELÕI ALÁÍRTÁK AZ ÚJABB BÉRMEGÁLLAPODÁST, 2020-RA FOKOZATOSAN 35%-OS BÉREMELÉSBEN EGYEZTEK MEG. NEM INDÍT VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁST A GVH A KÖZÉP-EURÓPAI SAJTÓ ÉS MÉDIA ALAPÍTVÁNY ÖSSZEFONÓDÁSRA VONATKOZÓ BEJELENTÉSE ALAPJÁN AZ MSZP BEPERLI A MÉDIATANÁCSOT A KÖZÉP-EURÓPAI SAJTÓ ÉS MÉDIA ALAPÍTVÁNY MIATT. A SZAKSZERVEZETEK ÚJABB TÜNTETÉST SZERVEZNEK SZOMBATRA A FÕVÁROSBA A TÚLÓRAKERET TERVEZETT NÖVELÉSE MIATT. TÖRVÉNYALKOTÁSI BIZOTTSÁG: AZ ÉVES 150 ÓRA PLUSZ MUNKAIDÕT CSAK A MUNKAVÁLLALÓVAL TETT ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁSSAL RENDELHETI EL A MUNKAADÓ. OKTATÁSI HIVATAL: MÁIG JELENTKEZHETNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK A KÖZPONTI KÖZÉPISKOLAI ÍRÁSBELIKRE. RENDSZERESEN ZAKLATJÁK AZ UKRÁN HATÓSÁGOK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕKET HATÁRÁTLÉPÉSKOR - KÁRPÁTALJA.MA. AZ EU BELÜGYMINISZTEREI AZ EMBERCSEMPÉSZ-HÁLÓZATOK ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ RENDELKEZÉSEKET HAGYTAK JÓVÁ BRÜSSZELBEN. FRANCIA ELNÖKI HIVATAL: A KORMÁNY ELTÖRLI AZ ÜZEMANYAGADÓ EMELÉSÉT ÉS ÉLETSZÍNVONAL-MEGÕRZÕ INTÉZKEDÉSEKKEL HELYETTESÍTI. ORSZÁGSZERTE 89 EZER BIZTONSÁGIT MOZGÓSÍTANAK FRANCIAORSZÁG-SZERTE A SÁRGA MELLÉNYESEK ÚJABB SZOMBATI TÜNTETÉSE MIATT. SZOCIALISTA FÕTITKÁR: BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT TERJESZT BE HÉTFÕN A FRANCIA KORMÁNY ELLEN HÁROM BALOLDALI ELLENZÉKI PÁRT. ANGELA MERKEL HÁLÁVAL TEKINT VISSZA A CDU VEZETÕJEKÉNT ELTÖLTÖTT ÉVEKRE MONDTA UTOLSÓ PÁRTELNÖKKÉNT TARTOTT SAJTÓNYILATKOZATÁBAN CSÜTÖRTÖKÖN. AZ UKRÁN PARLAMENT MEGSZAVAZTA AZ UKRÁN-OROSZ BARÁTSÁGI SZERZÕDÉS MEGSZÜNTETÉSÉT. GYILKOSSÁG MEGRENDELÉSE MIATT TETTEK VÁDEMELÉSI JAVASLATOT PAVOL RUSKO VOLT SZLOVÁK GAZDASÁGI MINISZTER ELLEN. NAGY TÖBBSÉGGEL TÁMOGATÁSÁRÓL BIZTOSÍTOTTA AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT CSÜTÖRTÖKÖN A BELGA PARLAMENT. SZIJJÁRTÓ PÉTER MILÁNÓBAN: AZ ENSZ UGYANAZT A HIBÁT KÖVETI EL A MIGRÁCIÓS CSOMAGGAL, MINT AZ EU A KVÓTÁKKAL. A KATOLIKUS EGYHÁZFÕK KÖZÜL ELSÕKÉNT AZ ARAB-FÉLSZIGETRE UTAZIK FERENC PÁPA, AKI 2019 FEBRUÁRJÁBAN ABU-DZABIBAN TESZ LÁTOGATÁST. MEGTALÁLTÁK A HEZBOLLAH DÉL-LIBANONBÓL ÉSZAK-IZRAELBE VEZETÕ EGY MÁSIK ALAGÚTJÁT IS - KÖZÖLTE AZ IZRAELI HADSEREG CSÜTÖRTÖKÖN. KANADÁBAN LETARTÓZTATTÁK A HUAWEI GLOBÁLIS PÉNZÜGYI IGAZGATÓJÁT. A KÉNYSZERINTÉZKEDÉS AZ IRÁN ELLEN BEVEZETETT AMERIKAI SZANKCIÓK MEGSÉRTÉSÉVEL HOZHATÓ ÖSSZEFÜGGÉSBE. A KÍNAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A HUAWEI-IGAZGATÓ AZONNALI SZABADON BOCSÁTÁSÁT KÖVETELTE. FRONTÁLISAN KARAMBOLOZOTT KÉT AUTÓ A 441-ES FÕÚTON CSÜTÖRTÖK ESTE, NYÁRSAPÁT KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ GYÖNGYÖSNÉL, A GYÖNGYÖSPATÁRA VEZETÕ ÚTON CSÜTÖRTÖK ESTE, EGY EMBER MEGHALT. TÖBB MINT KÉT TONNA SZABÁLYTALANUL TÁROLT FÉMHULLADÉKOT FOGLALT LE A NAV ÉS RENDÕRSÉG. MAGYAR KÖZÚT: BURKOLATJAVÍTÁS MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁS LESZ CSÜTÖRTÖKÖN, SZOMBATON ÉS VASÁRNAP AZ M1-ES AUTÓPÁLYA KÜLSÕ SÁVJAIBAN A BICSKEI CSOMÓPONTNÁL. KARBANTARTÁS MIATT MÓDOSÍTOTT MENETREND SZERINT KÖZLEKEDIK A HÉTVÉGÉN RÁCKEVEI HÉV - KÖZÖLTE A BKK. IDÕSZAKOS ÚTLEZÁRÁSOKRA SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK A 2-ES FÕÚT DUNAKESZI-GÖD SZAKASZÁN DECEMBER 3. ÉS 7. KÖZÖTT ÉJSZAKÁNKÉNT.