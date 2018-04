A kudarc ellen a régi tervéhez nyúlhat a Fidesz

Bár kormányoldalról többször is tagadták, hogy hozzányúlnának a rendszerhez, a portálnak most több megszólaló is tényként beszélt arról, hogy még a 2019-es helyhatósági választás előtt följebb kerülnek a most az önkormányzatok alá tartozó források és döntési jogkörök.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Egyikük úgy fogalmazott, egy kerületi polgármesternek nagyjából annyi feladata, lehetősége maradhat, hogy megnyitja a tanévet és a testvérvárosi kapcsolatokat ápolja. Ha a kerületi önkormányzatokat valóban beszántják, az önkormányzati dolgozók egy része minisztériumokban kaphat munkát, sokuk pedig utcára kerülhet - írja a 24.hu.

Nem lesz változás?

A 2019-es választásokig nem alakítják át az önkormányzati rendszert Kósa Lajos szerint. A fideszes politikus ezt a kormányközeli Origónak mondta, és egyúttal bejelentette azt is, hogy az új Orbán-kormányban nem lesz tárca nélküli miniszter. Kósa Lajos arról is beszélt, hogy a jövő évi EP-választás, és az önkormányzati választás fő témája is a migráció lesz.