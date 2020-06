A köztársasági elnök kinevezte a Magyar Nemzeti Bank alelnökévé Virág Barnabást

4107-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt egy 100 éves, krónikus beteg, ezzel 573-ra emelkedett az elhunytak száma, 2600-an pedig már meggyógyultak. Budapest a világ legrosszabbul teljesítő városai közt végzett a járvány elleni védekezésben - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, ennek Karácsony Gergely főpolgármester veszélyhelyzet alatti és azóta is tapasztalható, idősotthonokkal kapcsolatos késlekedése az oka. Az ellenzéki pártokat nem zavarja, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat a piaci ár dupláját fizette a koronavírus-tesztekért. Az Informátor című oknyomozó műsorunknak nyilatkozó laboratóriumi szakértő elmondta: ők fele annyiért teszteltek az önkormányzatoknak, mint amennyit a főváros költött. A baloldal ismét a migráció, a második Soros-terv és a nemzeti szuverenitás feladása mellett áll ki - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Komoly aggályokat vet fel Szél Bernadett és Hadházy Ákos nemzeti konzultációs íveket begyűjtő akciója - írja a Magyar Nemzet. A lapnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke elmondta: kizárólag anonim ívek adhatók le, ha bármilyen adatot tartalmaznak, az törvénysértő. „Elszomorító és méltatlan” - így vélekedett Magyarország élőben című műsorunkban Széchenyi Tímea a Lánchíd felújítása körül kialakult helyzetről. A Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke hozzátette: még szomorúbb, hogy pont a Lánchíd kapcsán alakult ki ez a helyzet, hiszen a híd összeköt bennünket, nem pedig szétválaszt, és pont ennek az eszmeisége az, ami most elveszni látszik. A korábbi 70 százalékról a bruttó fizetés 100 százalékára emelkedik jövő év július 1-jétől a csecsemőgondozási díj (csed) összege - jelentette be Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Még a nyári szünetben megérkezik a pedagógusok emelt fizetése - írta a Magyar Nemzet. A lap közölte, hogy egyes igazgatók az alapbérük csaknem dupláját kereshetik az új vezetői pótlékkal. Bíznak a fellendülésben a gazdasági élet szereplői, a munkahelyvédelmi intézkedéseket a kihívással arányosnak tartják, és egyre kevesebben szorulnak állami segítségre - jelentette ki György László államtitkár. Az új típusú koronavírus okozta járvány világszerte a kormányok, helyi közösségek és gazdaságok stressztűrő képességének tesztje volt – közölte Kovács Zoltán államtitkár a BBC négyes csatornáján. Az EU várakozással tekint Szerbia új kormányával kialakítandó kapcsolatok elé, hogy előmozdíthassák az ország uniós csatlakozásához szükséges reformokat - közölte Josep Borrell kül- és biztonságpolitikai főképviselő és Várhelyi Olivér bővítési biztos. A koronavírus-járvány sokkal több egészségügyi krízisnél, gazdasági és társadalmi válságról van szó, egyes országokban pedig politikairól is - jelentette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. Nem csökken a koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban, a helyiek újabb járványgóc kialakulásától tartanak egy zárai teniszverseny miatt. Cáfolta Donald Trump amerikai elnök a kereskedelmi tanácsadója, Peter Navarro nyilatkozatát, amely szerint megszakadtak a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalások. Donald Trump amerikai elnök rendeletet írt alá a munkavállalói vízumok tilalmának meghosszabbításáról. Tüntetők megpróbálták ledönteni Andrew Jacksonnak, az Egyesült Államok hetedik elnökének bronz lovas szobrát a Fehér Ház közelében hétfő éjjel. Demokrata párti szenátorok vezető csoportja szerint Donald Trump kormánya törvénysértő módon jelentette be, hogy az Egyesült Államok kilép a Nyitott Égbolt szerződésből. Július végén megtartják a mekkai zarándoklatot, az iszlám öt pillérének egyikét, de nagyon korlátozott részvétellel a koronavírus-világjárvány miatt - közölte Szaúd-Arábia. Tűzszüneti megállapodást kötött a jemeni kormány a déli szeparatista lázadókkal, béketárgyalások kezdődnek a szomszédos Szaúd-Arábiában - közölte a delegált szaúdi nagykövet. Palesztinok ezrei tüntettek Jerikóban Ciszjordánia jelentős részeinek tervezett izraeli annektálása ellen. Csakis Nicolás Maduro elnökkel és nem az ellenzék vezetőjével, Juan Guaidóval tárgyalna Venezuela jövőjéről - erősítette meg Donald Trump amerikai elnök. Irán kész tárgyalni a kártérítés kifizetéséről a januárban tévedésből lelőtt ukrán utasszállító áldozataiért, és hajlandó arra is, hogy Párizsba küldje elemzésre a gép feketedobozait - közölte a kanadai külügyminisztérium. A kínai külügyminisztérium közölte: Peking és Újdelhi megegyezett, hogy lépéseket tesz a feszültség enyhítése érdekében egy vitatott határszakasznál, ahol húsz indiai katona vesztette életét egy összetűzésben a múlt héten. Egy férfi szándékosan belehajtott kocsijával a kínai nagykövetség kapujába Buenos Airesben. Senkinek sem esett baja, de a bejáróban jelentős károk keletkeztek. Őslakos indiánokat mészároltak le fegyveresek egy dél-mexikói faluban. A 15 áldozat többségét megcsonkították és élve égettek el. Lapinformációk szerint egy helyi bűnbanda vezetője bízta meg a bérgyilkosokat az akcióval. Újabb magyar rendőri kontingens segíti a szerb határ védelmét - közölte a rendőrség. Áramszünet miatt szünetel a forgalom a drávaszabolcsi határátkelőhelyen - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy férfi ellen, aki agyonverte nagynénjét. A vádhatóság kényszergyógykezelést indítványozott. Magyar Közút: Jelenleg mintegy 6000 köbméternyi szabálytalanul elhelyezett szemét található a magyar közutak mentén, az illegális szemétlerakások száma évről-évre növekszik, idén már 1420 tonnányi szabálytalanul kihelyezett szemetet gyűjtöttek össze. MÁV: Júliustól számos környező országgal újraindul a nemzetközi vasúti közlekedés, Ausztria és Németország felé pedig növekszik a jelenleg közlekedő járatok száma. Egymillió forintos pénzbüntetést szabott ki az Újpestre a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága a szurkolói rendzavarások miatt. Teljesnek tartja a pályafutását Juhász Roland 95-szörös magyar válogatott labdarúgó, aki a MOL Fehérvár FC-Ferencváros mérkőzésen lép pályára utoljára.