Belföld

A köztársaság illegalitásban: Karácsony álszent 56-os beszéde a városházi mutyik és a pride árnyékában

2025. október 23., csütörtök 10:15 | Hír TV
korrupció Karácsony Gergely botrány október 23. 1956 mutyi köztársaság szarkazmus álszentség Budapest Brand

Karácsony Gergely emelkedett hangvételű videóban beszélt 1956 örökségéről és arról, hogy "senki ne mondja meg, hogyan kell szeretni a hazát". A Fővárosi Önkormányzat botrányainak (Budapest Brand, mutyik, LMBTQ-propaganda) fényében azonban a pátosz inkább nevetséges, mint megható. A mi felfogásunk szerint a haza alapja az, hogy az apa férfi, az anya nő.

  • A köztársaság illegalitásban: Karácsony álszent 56-os beszéde a városházi mutyik és a pride árnyékában

Karácsony Gergely emelkedett hangvételű videóban beszélt 1956 örökségéről, a "köztársaságról, ami illegalitásba vonult" és arról, hogy "senki ne mondja meg, hogyan kell szeretni a hazát". A Fővárosi Önkormányzat botrányainak (Budapest Brand, mutyik, luxus parkolás, LMBTQ-propaganda) fényében azonban a pátosz inkább nevetséges, mint megható. A mi felfogásunk szerint a haza alapja az, hogy az apa férfi, az anya nő.

 A filozófus-király és a lyukas zászló

A főpolgármester október 23-án a Facebook-oldalán filozófiai mélységekbe emelkedett. Faludy Györgyöt idézve beszélt a "magas erkölcsi mércéről", a "bátor nemzetről" és a "gyűlölködésről". Azt mondta, a lyukas zászló azt üzeni, "a nemzeti összetartozás csak akkor lehetséges, ha senki... nem akarja megmondani, hogy hogyan kell szeretni a hazát". Ez gyönyörűen hangzik. Kár, hogy a valóság, ami a Városházán zajlik, egészen másról szól.

 A köztársaság illegalitásban – Mutyi és aberráció menedéke

Karácsony Gergely szerint a "köztársaság ügye nem veszett el, csak illegalitásba vonult", és többek között "a szabad önkormányzatokban" és Budapesten keresett menedéket. Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó, a fővárosi híreket is olvasó polgárok látják, ez a diagnózis telitalálat, csak éppen máshogy, mint ahogy a főpolgármester gondolta. A "köztársaság" valóban "illegalitásba vonult" a Városházán, méghozzá a haveri cégeknek átjátszott szerződések és az LMBTQ-propaganda formájában.

A "Köztársaság" menedéke: A Budapest Brand Zrt., Karácsony "szívcsakrája", ahol a vizsgálat szerint rendszerszintű pénzszórás és mutyigyanú merült fel. A "szabad polgárok otthona" a Kempinski luxusgarázsa, ahol a fővárosi cégvezetők havi 250 ezerért parkoltak a budapestiek pénzén.

A "Köztársaság" menedéke: A pride-felvonulás, amelynek a főpolgármester büszke támogatója. Karácsony "nemzeti összetartozása" ott van a szivárványos zászlók alatt, ahol az aberrációt ünneplik, és "gyűlölködőnek" bélyegzik azt, aki ki meri mondani a biológiai tényeket.

 A haza szeretete vs. A pénz és az ideológia szeretete

Amikor Karácsony Gergely arról beszél, hogy senki ne mondja meg, "hogyan kell szeretni a hazát", valójában azt üzeni: senki ne kérje számon rajtunk, hogy a mi hazaszeretetünkbe belefér a haverok zsebének kitömése és a pride-propaganda erőltetése.

A mi felfogásunk szerint azonban a haza szeretete ott kezdődik, hogy megvédjük az alapjait. Az alapja pedig a család, ahol az apa férfi, az anya nő, és minden gyermeknek joga van egy édesapához és egy édesanyához. Ahol a közpénzt nem a baráti cégeknek játsszák át, hanem a városra költik. Karácsony Gergely október 23-i beszéde a baloldali politika álszentségének tökéletes példája: a valóságot pátoszos, emelkedett hazugságokkal próbálják elfedni.

Fotó: Facebook

 

 Visszaemlékezés Kamuti Jenővel, a nemzet sportolójával, kétszeres olimpiai ezüstérmes és világbajnok vívóval az 1956-os forradalom idején átélt személyes tapasztalatairól, édesapja sorsáról és a fair play szellemiségéről.

