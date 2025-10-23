A köztársaság illegalitásban: Karácsony álszent 56-os beszéde a városházi mutyik és a pride árnyékában

Megosztás itt:

Karácsony Gergely emelkedett hangvételű videóban beszélt 1956 örökségéről, a "köztársaságról, ami illegalitásba vonult" és arról, hogy "senki ne mondja meg, hogyan kell szeretni a hazát". A Fővárosi Önkormányzat botrányainak (Budapest Brand, mutyik, luxus parkolás, LMBTQ-propaganda) fényében azonban a pátosz inkább nevetséges, mint megható. A mi felfogásunk szerint a haza alapja az, hogy az apa férfi, az anya nő.

A filozófus-király és a lyukas zászló

A főpolgármester október 23-án a Facebook-oldalán filozófiai mélységekbe emelkedett. Faludy Györgyöt idézve beszélt a "magas erkölcsi mércéről", a "bátor nemzetről" és a "gyűlölködésről". Azt mondta, a lyukas zászló azt üzeni, "a nemzeti összetartozás csak akkor lehetséges, ha senki... nem akarja megmondani, hogy hogyan kell szeretni a hazát". Ez gyönyörűen hangzik. Kár, hogy a valóság, ami a Városházán zajlik, egészen másról szól.

A köztársaság illegalitásban – Mutyi és aberráció menedéke

Karácsony Gergely szerint a "köztársaság ügye nem veszett el, csak illegalitásba vonult", és többek között "a szabad önkormányzatokban" és Budapesten keresett menedéket. Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó, a fővárosi híreket is olvasó polgárok látják, ez a diagnózis telitalálat, csak éppen máshogy, mint ahogy a főpolgármester gondolta. A "köztársaság" valóban "illegalitásba vonult" a Városházán, méghozzá a haveri cégeknek átjátszott szerződések és az LMBTQ-propaganda formájában.

A "Köztársaság" menedéke: A Budapest Brand Zrt., Karácsony "szívcsakrája", ahol a vizsgálat szerint rendszerszintű pénzszórás és mutyigyanú merült fel. A "szabad polgárok otthona" a Kempinski luxusgarázsa, ahol a fővárosi cégvezetők havi 250 ezerért parkoltak a budapestiek pénzén.

A "Köztársaság" menedéke: A pride-felvonulás, amelynek a főpolgármester büszke támogatója. Karácsony "nemzeti összetartozása" ott van a szivárványos zászlók alatt, ahol az aberrációt ünneplik, és "gyűlölködőnek" bélyegzik azt, aki ki meri mondani a biológiai tényeket.

A haza szeretete vs. A pénz és az ideológia szeretete

Amikor Karácsony Gergely arról beszél, hogy senki ne mondja meg, "hogyan kell szeretni a hazát", valójában azt üzeni: senki ne kérje számon rajtunk, hogy a mi hazaszeretetünkbe belefér a haverok zsebének kitömése és a pride-propaganda erőltetése.

A mi felfogásunk szerint azonban a haza szeretete ott kezdődik, hogy megvédjük az alapjait. Az alapja pedig a család, ahol az apa férfi, az anya nő, és minden gyermeknek joga van egy édesapához és egy édesanyához. Ahol a közpénzt nem a baráti cégeknek játsszák át, hanem a városra költik. Karácsony Gergely október 23-i beszéde a baloldali politika álszentségének tökéletes példája: a valóságot pátoszos, emelkedett hazugságokkal próbálják elfedni.

