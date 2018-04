A közmédiában adta ki a feladatot a kormánypárti újságíróknak Orbán

„A választások után 10 napot kellett várni. hogy megjelenjen egy higgadt elemzés a másik oldalon, a HVG-ben” – nem titkolta elfogultságát az állami rádió munkatársa, az egyik független szerkesztőséget másik oldalnak nevezi a miniszterelnökkel készített interjúban. Orbán Viktor pedig további biztatást ad a kormányközeli újságíróknak, arra ösztökélte őket, hogy vegyenek példát a Figyelő hetilap Soros-listájáról.

„A sajtó munkásait kifejezetten biztatom arra, hogy segítsék az embereket a tények megismerésében. Fedjenek fel minél több hálózatot, minél több együttműködést, hozzák felszínre mindazt, ami a mélyben van. És egyébként, ha valaki nem szégyell pénzt elfogadni külföldiektől, akkor ne is szégyellje azt bevallani sem” - mondta Orbán.

Nem először kapnak sorvezetőt a kormánypárti újságírók. Néhány hete az Al Jazeera angol nyelvű adásának a közmédia munkatársa név nélkül azt mondta: feletteseitől azt kérte a Miniszterelnökség, hogy minél többször hangozzon el az adásokban Soros György neve, és a róla szóló hírekbe tegyék bele a migráns és balliberális szavakat is.

„Minden egyes belpolitikához köthető dolog korlátozva, szabályozva van. Nem írhatsz semmi rosszat a kormányról. Például politikai szempontból érzékeny téma esetén utasításokat kapok. Egyes esetekben megkapom a kész cikket, így már semmi dolgom vele, csak Control C Control V-vel bemásolom. Ez - hogy őszinte legyek - hihetetlen” – mesélte az alkalmazott, aki nem vállalta az arcát érthető okok miatt.

Az MTVA munkatársai a Guardian című brit lapnak is kötelező migránsozásról számoltak be. Azt mondták:a választást megelőző nap történt münsteri gázolásról még órákkal azután is iszlamista terrorcselekményként beszéltek, hogy kiderült, nem merénylet történt. De a már Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő megyei lapok is erőszeretettel kampányoltak a Fidesznek.

A Jobbik népszavazást kezdeményez a kiegyensúlyozott médiáért. „Azonos időkeretben illesse meg a hírműsorokban és a hírháttérműsorokban a kormánypárti és az ellenzéki megszólalókat. Az ellenzéki megszólalók véleményét a politikai kampányok, a politikai üzenetek tartalmát minősítgetések, és kormánypárti hazugságok, változtatások nélkül legyen leközölni, minden lineáris szolgáltató” – így Volner János, a párt szóvivője.

A médiatörvény jelenleg is ezt várja el a tévéktől és rádióktól. A kutató szerint inkább egy korrekt tájékoztatást biztosító közmédiára lenne szükség.

„Én nem látok közmédiát. Tehát az nem közmédia, amely teljesen nyíltan, teljesen egyértelműen a kormány érdekeit szolgálja, ennek érdekében az újságírás alapvető elveiről mond le, valótlanságokat állít, propagandát sugároz és nem teremt értéket (...) a tájékoztatásban ez a fajta pártatlanság, kiegyensúlyozottság nyomokban” – hívta fel a figyelmet a Mérték Médiaelemző Műhely médiakutatója, Polyák Gábor.

A DK is úgy látja: az MTVA álhíreket terjesztett a kampányban, ezért a választás rendje ellen elkövetett bűncselekmény gyanújával feljelentést tettek.