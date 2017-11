A közfelháborodást követően megmenekülhet a hospice-ház

Idén hetedszer rendezték meg azt a budapesti fallabdaversenyt, amelynek a nevezési díjait a Magyar Hospice Alapítvány számára ajánlják fel a szervezők. A Nárcisz-kupára évente 30-40 ember nevez, és nagyjából 150-200 ezer forint kerül így az alapítványhoz.

„Nagyon örülök, hogy létrejött egy ilyen rendezvény, ahol segíteni tudok másoknak. Ezért is vagyok itt. Ha a nevezésemmel tudom támogatni az alapítványt, akkor nagyon szívesen, ezért is vagyok itt” – fogalmazott a Hír TV-nek Bíró Balázs, az egyik versenyző.

A gyógyíthatatlan daganatos betegeknek segítő alapítvány a hét közepén közölte, hogy decemberben be kellene zárniuk ország egyetlen gyógyíthatatlan felnőtt betegeket ápoló hospice-házát, mert nincs pénzük a működésre. Ezután kezdtek kampányba civilek, hogy megmentsék az alapítványt.

„Borzasztóan hálásak vagyunk annak a társadalmi összefogásnak, ami ennek a hírnek a nyomán kirobbant az alapítvány körül” – mondta Korda Nikoletta, a Magyar Hospice Alapítvány programvezetője.

A közvélemény felháborodása után három nappal már Balog Zoltán miniszter is úgy gondolta, inkább adnak pénzt az alapítványnak. Azt, hogy pontosan mennyi pénzt adnak az alapítványnak, a Fidesz szóvivője se tudta megmondani stábunknak. Puskás Imre szerint eseti jelleggel segítik ki az intézményt.

„Egy alapítvány, amelynek eddig is támogatta a kormány a működését, most egy jelentősebb támogatásra szorult annak érdekében, hogy ezt a tevékenységet fenn tudja tartani. És ezt a nagyobb támogatást is, a kormány most egy ilyen ad hoc jelleggel támogatni tudja és kívánja” – közölte vasárnapi tájékoztatóján Puskás Imre.

Nagyobb a gond

A bajba került alapítvány azonban csak egyike a magyarországi hospice szolgálatoknak. Egyesületük szerint több helyen is komoly gondokkal küzdenek.

„Elsősorban a dolgozók bérét lenne szükséges emelni, mert óriási az elvándorlás a területünkről, mivel az egészségügy más területén emelkedtek a bérek, nálunk nem volt erre lehetőség, hogy felzárkózzunk. Illetve az ellátás színvonala, ami veszélybe került” – nyilatkozta Schaffer Judit, a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület alelnöke.

A magyar hospice-szervezetek tavaly 8500 gyógyíthatatlan betegnek segítettek.