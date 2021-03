A következő napokban csaknem 400 ezer ember lesz beoltva

Most zárnunk kell ahhoz, hogy húsvétkor nyithassunk - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök közölte: a mostani kéthetes zárással befordultunk a célegyenesbe, most már a vírus elleni háborúnak utolsó szakaszában, a célegyenesben vagyunk. Az óvodák és az általános iskolák bezárnak, de a bölcsődék egyelőre nyitva maradnak, mert a fertőzések ott alacsony számot mutatnak - mondta a miniszterelnök. Megjelent a Magyar Közlönyben a következő két hétre vonatkozó új járványügyi szabályokról szóló rendelet. Egy nap alatt újabb 6369 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, és elhunyt 143 többségében idős, krónikus beteg. Napról napra, exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, ezért lépnek életbe hétfőtől a kontaktusok számának csökkentését célzó korlátozások - közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos. A hétvégére tervezett AstraZeneca-oltást elhalasztják - mondta György István, az országos oltási munkacsoport vezetője. A tervnek megfelelően halad az oltás - közölte a területi közigazgatásért felelős államtitkár. György István közölte: eddig mintegy 830 ezer ember kapta meg az első oltást és csaknem 280 ezer a másodikat is. Ha nem lennének szigorítások, meredeken emelkedne a fertőzöttek száma, ezzel párhuzamosan az orvosi, kórházi kezelést igénylőké is radikálisan nőne - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. „Ahhoz, hogy átérjünk a túlpartra, most egy nagy levegőt kell vennünk, és nagyon reméljük, hogy azzal már ki fogunk jutni ebből a folyóból” - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Aki már megkapta a vakcinát, az ebben a hullámban védett lesz - mondta Lisziewicz Julianna immunológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere elrendelte az egynapos sebészeti ellátások azonnali felfüggesztését. Nem szerveznek gyermekfelügyeletet az óvodákban és az iskolákban április 7-éig, étkeztetést azonban biztosítanak elvitelre és kiszállítással – közölte Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelésért felelős államtitkára. A katolikus templomokat továbbra sem zárják be, nyilvános istentiszteleteket is lehet tartani, de a megyés püspökök felmentést adnak a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az evangélikus és református templomokban hétfőtől szüneteltetik a nyilvános istentiszteleteket. Miközben mindenki a járvány harmadik hullámával harcol, a baloldal összevissza beszél - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István emlékeztetett: hiába figyelmeztettek már hetekkel ezelőtt a szakemberek a járvány következő hullámára, a baloldaltól nem győzték hallgatni, hogy ennek ellenére sürgősen ki kellene nyitni az országot. Tovább bonyolódik a BKV buszbérlési tendere körüli botrány. Az Informátor című műsorunk birtokába jutott dokumentumok alapján a CR-Facilities hamisított aláírásokkal ellátott papírokkal pályázott. A 2010-es kormányváltáskor az egyik legfontosabb cél a nemzet megerősítése volt, ami a családokon keresztül valósult meg, elsősorban a családtámogatások és a munkahelyek megerősítése révén - jelentette ki Soltész Miklós államtitkár. A pénzügyminiszter szerint, ha húsvét után, megfelelő átoltottság esetén nyitni lehet, akkor van remény arra, hogy a magyar gazdaság a tavalyi év 5 százalékos visszaesése után az idén 4-4,5 százalékos növekedést érjen el. A kormány és a nemzeti bank jól kezelte a válságot, ennek köszönhetően tavaly a vártnál kisebb lett a gazdasági visszaesés az országban - mondta Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója a pénzintézet tavalyi eredményeit értékelő tájékoztatón. Folytatódik a nagyvállalati beruházási támogatási program az idén 25 milliárd forint kerettel, ha ennél nagyobb indokolt igény jelentkezne, a lehetőséget bővítik - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a West Hungária Bau Kft. paksi üzemének átadásán. Az Agrárminisztérium célja, hogy a természeti erőforrások által nyújtott lehetőségekkel a lehető legnagyobb mértékben éljen Magyarország és a megújuló energiaforrások fenntartható módon hasznosuljanak - mondta Nagy István agrárminiszter. Közép-Európa és a Baltikum érdekei számos ponton egybeesnek, és ennek a kihasználása most, a koronavírus-világjárvány idején még fontosabbá vált - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Igor Matovic szlovák miniszterelnök nyilvánosan köszönetet mondott Magyarországnak, hogy segítséget nyújtott Szlovákiának a koronavírus elleni Szputnyik V orosz oltóanyag beszerzéséhez. Az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem együttműködésével kifejlesztett vakcina felső életkori korlát nélküli alkalmazását javasolja Ausztriában a Nemzeti Oltási Tanács, így a 65 év felettiek is kaphatnak ilyen védőoltást. A világon 115,6 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 65,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szlovénia ismét szigorít a határátlépési feltételeken, és hétfőtől visszaállítja a schengeni belső határokon lévő ellenőrző pontokat, amelyeket február 13-án szüntetett meg - közölte a helyi sajtó. Ukrajnát elérte a koronavírus-járvány harmadik hulláma, második napja regisztráltak több mint tízezer új beteget az országban, és több megyében, így Kárpátalján is súlyos a helyzet - közölte Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter. Romániában is kimutatták a koronavírus dél-afrikai mutációját, az év eleje óta jelen lévő brit vírusvariánsnak meghatározó szerepe lehet abban, hogy újra erőre kapott a járvány az országban - közölte a MedLife magánklinika-hálózat. Egyre inkább terjed az új típusú koronavírus úgynevezett brit változata Németországban, ami nagyban megnehezíti a védekezést a kórokozóval szemben - mondta a Robert Koch közegészségügyi intézet vezetője. Sürgősségi zárlat lépett életbe a tízmilliós Lombardia tartományban a koronavírus-variánsok terjedése okozta vészhelyzet miatt. Olaszország többi részén is folyamatosan szigorítanak a korlátozásokon. A nagy-britanniai koronavírus-járvány terjedésének jelentős lassulását mutatják a új mérőszámok, a szigetországban eddig több mint 21 millióan kapták meg a koronavírus elleni oltás első dózisát. A brit közlekedési minisztérium rendelete alapján hétfőtől csak írásos indoklással lehet Angliából külföldre utazni. Izraelben vasárnap - két héttel a parlamenti választások előtt - jelentősen enyhíteni kezdik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat. Afrikában a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 3 milliót - jelentette be az afrikai betegségellenőrzési és megelőzési központ. Újabb szankciókat jelentett be Washington a mianmari junta ellen, a büntetőintézkedéseket a katonai hatalomátvétel ellen tüntető civilek elleni erőszakos fellépéssel indokolták. A hadászati stabilitás kérdéseiben való együttműködésről tárgyalt telefonon Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára és Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó. Az al-Shabaab nevű iszlamista terrorcsoport feltételezett harcosai megtámadtak egy szomáliai börtönt, a biztonsági erők nyolc tagját megölték. A kettős állampolgársági politika elfogadását tervezi Ukrajna, de ebből kizárná az általa agresszornak minősített Oroszországot, továbbá korlátozná bizonyos tisztségek betöltését is kettős állampolgárok számára - jközölte Dmitro Kuleba külügyminiszter. Ferenc pápa megkezdte négynapos, történelmi jelentőségű látogatását Irakban, ahol előtte még nem járt katolikus egyházfő. Az embercsempészeket kell bíróság elé állítani az országhatárokat ellenőrzők helyett Matteo Salvini volt belügyminiszter szerint, aki a Gregoretti-ügy újabb bírósági ülésén vesz részt a szicíliai Cataniában. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt csütörtökön 221 esetben intézkedtek a rendőrök – közölte Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves naki asszonyt. A Tolna megyei nő legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - közölte Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Nem jogerősen négy év börtönre ítélt a bíróság egy férfit, aki magas beosztású titkos ügynöknek adta ki magát és áldozatai bizalmába férkőzve több mint 26 millió forintot csalt ki a sértettektől - közölte a Debreceni Törvényszék. Pályakarbantartás miatt nem jár a H8-as HÉV szombaton és vasárnap Kerepes és Gödöllő között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Koronavírusból felgyógyult plazmadonorok jelentkezését várja az Országos Vérellátó Szolgálat. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: FTC-Telekom Waterpolo - Brescia (olasz) 6:9 Major Veronika a világcsúccsal megegyező eredménnyel győzött női sportpisztolyban a sportlövők fedett pályás országos bajnokságán. Úry Bálint óriás-műlesiklásban arany-, műlesiklásban ezüstérmes lett az U18-asok kategóriájában a bulgáriai Banszkóban zajló junior alpesisí-világbajnokságon. Az ötpróbázó Krizsán Xénia három szám után továbbra is a harmadik, Nemes Rita pedig a hatodik helyen áll a toruni fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságon. Női kosárlabda NB I: PINKK-Pécsi 424 - Atomerőmű KSC Szekszárd 71:85